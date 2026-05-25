Civislend lanza una nueva oportunidad de inversión en Sevilla con una rentabilidad del 11% anual.

Civislend presenta una nueva oportunidad de inversión inmobiliaria en Sevilla con una rentabilidad anual del 11%. La plataforma de financiación participativa continúa acercando el acceso a la inversión inmobiliaria a pequeños y medianos inversores, permitiendo participar en proyectos desde importes mínimos de 250 euros. Desde su lanzamiento en 2017, ha financiado ya 174 operaciones inmobiliarias, principalmente en el mercado español.

Mañana, martes 26 de mayo a las 12:00 horas, se abrirá la oportunidad de inversión AZZ La Boticaria, una operación con una rentabilidad total estimada del 22% en un plazo de 24 meses, equivalente a un 11% TIN anual, con pago de intereses semestrales y posibilidad de amortización anticipada a partir del sexto mes.

La financiación estará destinada a cubrir parte de la adquisición de BATAM ITG S.L., sociedad propietaria de distintos activos inmobiliarios, entre los que destaca el Hotel Hacienda La Boticaria, un emblemático establecimiento de 4 estrellas situado en Alcalá de Guadaíra, a escasos minutos de Sevilla.

El proyecto contempla la reapertura y reposicionamiento del hotel mediante una reforma y adecuación de las instalaciones para su futura explotación bajo la marca AZZ Hoteles, perteneciente al Grupo Visasur, especializado en gestión hotelera.

El volumen total de financiación previsto para esta operación asciende a 5.000.000 de euros. En este contexto, Civislend se ha consolidado como una de las principales plataformas de financiación participativa inmobiliaria en España. Con más de nueve años de trayectoria y bajo supervisión de la CNMV, la compañía ha canalizado más de 330 millones de euros en financiación y ha superado los 100 millones de euros reembolsados a inversores.

El modelo de crowdlending inmobiliario permite que múltiples inversores participen conjuntamente en operaciones del sector inmobiliario mediante financiación en deuda, obteniendo una rentabilidad previamente pactada en un plazo determinado. Este tipo de inversión se caracteriza por ofrecer horizontes temporales relativamente cortos —habitualmente entre 12 y 24 meses— y rentabilidades competitivas dentro del mercado alternativo.

Además, muchas de las operaciones financiadas cuentan con estructuras de garantías asociadas a los activos o a las sociedades propietarias, reforzando así la estructura financiera de cada proyecto. El acceso desde 250 euros facilita también la diversificación entre distintas oportunidades inmobiliarias.

La consolidación del modelo queda reflejada en el comportamiento de los propios inversores: 8 de cada 10 vuelven a invertir en nuevos proyectos publicados en la plataforma. Civislend continúa ampliando su oferta de oportunidades inmobiliarias con el objetivo de acercar este tipo de inversión a un mayor número de personas.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento

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