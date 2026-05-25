Consulte el precio de la gasolina y el diésel en su provincia este 25 de mayo

La media de los precios de los carburantes este 25 de mayo es de 1,6995 euros por litro y, respecto al día de ayer, apenas se registran variaciones. La gasolina sin plomo 95 baja ligeramente de 1,577 a 1,576 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 también desciende de 1,753 a 1,752 euros. En el caso del gasóleo A, el precio se mantiene estable en 1,689 euros por litro, y el gasóleo A+ cae levemente de 1,782 a 1,781 euros.
Diferencia entre provincias
El precio más barato de la gasolina sin plomo 95 se registra en Sevilla, con 1,555 euros, mientras que el más caro está en Vizcaya, donde alcanza los 1,664 euros. En el caso de la sin plomo 98, el menor precio se encuentra en Murcia, con 1,727 euros, frente a los 1,800 euros de Toledo, la provincia más cara.
Para el gasóleo A, el precio más bajo corresponde también a Toledo, con 1,655 euros, y el más alto a Vizcaya, con 1,747 euros. Por último, el gasóleo A+ es más barato en Toledo, con 1,697 euros, mientras que vuelve a situarse en Vizcaya el precio más elevado, con 1,811 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin plomo 95: 1,6 euros
- Sin plomo 98: 1,761 euros
- Gasóleo A: 1,699 euros
- Gasóleo A+: 1,747 euros
Barcelona
- Sin plomo 95: 1,661 euros
- Sin plomo 98: 1,78 euros
- Gasóleo A: 1,71 euros
- Gasóleo A+: 1,787 euros
Valencia
- Sin plomo 95: 1,569 euros
- Sin plomo 98: 1,77 euros
- Gasóleo A: 1,698 euros
- Gasóleo A+: 1,777 euros
Sevilla
- Sin plomo 95: 1,555 euros
- Sin plomo 98: 1,777 euros
- Gasóleo A: 1,698 euros
- Gasóleo A+: 1,769 euros
Zaragoza
- Sin plomo 95: 1,637 euros
- Sin plomo 98: 1,76 euros
- Gasóleo A: 1,705 euros
- Gasóleo A+: 1,786 euros
Toledo
- Sin plomo 95: 1,601 euros
- Sin plomo 98: 1,8 euros
- Gasóleo A: 1,655 euros
- Gasóleo A+: 1,697 euros
Murcia
- Sin plomo 95: 1,582 euros
- Sin plomo 98: 1,727 euros
- Gasóleo A: 1,712 euros
- Gasóleo A+: 1,761 euros
Vizcaya
- Sin plomo 95: 1,664 euros
- Sin plomo 98: 1,788 euros
- Gasóleo A: 1,747 euros
- Gasóleo A+: 1,811 euros
Guadalajara
- Sin plomo 95: 1,571 euros
- Sin plomo 98: 1,763 euros
- Gasóleo A: 1,706 euros
- Gasóleo A+: 1,752 euros
La Coruña
- Sin plomo 95: 1,594 euros
- Sin plomo 98: 1,751 euros
- Gasóleo A: 1,711 euros
- Gasóleo A+: 1,775 euros
El precio puede cambiar a lo largo del día.