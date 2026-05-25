Consulte el precio de la gasolina y el diésel en su provincia este 25 de mayo

La media de los precios de los carburantes este 25 de mayo es de 1,6995 euros por litro y, respecto al día de ayer, apenas se registran variaciones. La gasolina sin plomo 95 baja ligeramente de 1,577 a 1,576 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 también desciende de 1,753 a 1,752 euros. En el caso del gasóleo A, el precio se mantiene estable en 1,689 euros por litro, y el gasóleo A+ cae levemente de 1,782 a 1,781 euros.

Diferencia entre provincias

El precio más barato de la gasolina sin plomo 95 se registra en Sevilla, con 1,555 euros, mientras que el más caro está en Vizcaya, donde alcanza los 1,664 euros. En el caso de la sin plomo 98, el menor precio se encuentra en Murcia, con 1,727 euros, frente a los 1,800 euros de Toledo, la provincia más cara.

Para el gasóleo A, el precio más bajo corresponde también a Toledo, con 1,655 euros, y el más alto a Vizcaya, con 1,747 euros. Por último, el gasóleo A+ es más barato en Toledo, con 1,697 euros, mientras que vuelve a situarse en Vizcaya el precio más elevado, con 1,811 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin plomo 95: 1,6 euros

Sin plomo 98: 1,761 euros

Gasóleo A: 1,699 euros

Gasóleo A+: 1,747 euros

Barcelona

Sin plomo 95: 1,661 euros

Sin plomo 98: 1,78 euros

Gasóleo A: 1,71 euros

Gasóleo A+: 1,787 euros

Valencia

Sin plomo 95: 1,569 euros

Sin plomo 98: 1,77 euros

Gasóleo A: 1,698 euros

Gasóleo A+: 1,777 euros

Sevilla

Sin plomo 95: 1,555 euros

Sin plomo 98: 1,777 euros

Gasóleo A: 1,698 euros

Gasóleo A+: 1,769 euros

Zaragoza

Sin plomo 95: 1,637 euros

Sin plomo 98: 1,76 euros

Gasóleo A: 1,705 euros

Gasóleo A+: 1,786 euros

Toledo

Sin plomo 95: 1,601 euros

Sin plomo 98: 1,8 euros

Gasóleo A: 1,655 euros

Gasóleo A+: 1,697 euros

Murcia

Sin plomo 95: 1,582 euros

Sin plomo 98: 1,727 euros

Gasóleo A: 1,712 euros

Gasóleo A+: 1,761 euros

Vizcaya

Sin plomo 95: 1,664 euros

Sin plomo 98: 1,788 euros

Gasóleo A: 1,747 euros

Gasóleo A+: 1,811 euros

Guadalajara

Sin plomo 95: 1,571 euros

Sin plomo 98: 1,763 euros

Gasóleo A: 1,706 euros

Gasóleo A+: 1,752 euros

La Coruña

Sin plomo 95: 1,594 euros

Sin plomo 98: 1,751 euros

Gasóleo A: 1,711 euros

Gasóleo A+: 1,775 euros

El precio puede cambiar a lo largo del día.