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Consulte el precio de la gasolina y el diésel en su provincia este 25 de mayo

Los costes de los carburantes registran leves descensos esta jornada, con una media nacional de 1,699 euros por litro en los surtidores.

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Los costes de los carburantes registran leves descensos esta jornada, con una media nacional de 1,699 euros por litro en los surtidores.
Una persona repostando | Pixabay/CC/Skitterphoto

La media de los precios de los carburantes este 25 de mayo es de 1,6995 euros por litro y, respecto al día de ayer, apenas se registran variaciones. La gasolina sin plomo 95 baja ligeramente de 1,577 a 1,576 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 también desciende de 1,753 a 1,752 euros. En el caso del gasóleo A, el precio se mantiene estable en 1,689 euros por litro, y el gasóleo A+ cae levemente de 1,782 a 1,781 euros.

Diferencia entre provincias

El precio más barato de la gasolina sin plomo 95 se registra en Sevilla, con 1,555 euros, mientras que el más caro está en Vizcaya, donde alcanza los 1,664 euros. En el caso de la sin plomo 98, el menor precio se encuentra en Murcia, con 1,727 euros, frente a los 1,800 euros de Toledo, la provincia más cara.

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Para el gasóleo A, el precio más bajo corresponde también a Toledo, con 1,655 euros, y el más alto a Vizcaya, con 1,747 euros. Por último, el gasóleo A+ es más barato en Toledo, con 1,697 euros, mientras que vuelve a situarse en Vizcaya el precio más elevado, con 1,811 euros.

Precio por provincias

Madrid

  • Sin plomo 95: 1,6 euros
  • Sin plomo 98: 1,761 euros
  • Gasóleo A: 1,699 euros
  • Gasóleo A+: 1,747 euros

Barcelona

  • Sin plomo 95: 1,661 euros
  • Sin plomo 98: 1,78 euros
  • Gasóleo A: 1,71 euros
  • Gasóleo A+: 1,787 euros

Valencia

  • Sin plomo 95: 1,569 euros
  • Sin plomo 98: 1,77 euros
  • Gasóleo A: 1,698 euros
  • Gasóleo A+: 1,777 euros

Sevilla

  • Sin plomo 95: 1,555 euros
  • Sin plomo 98: 1,777 euros
  • Gasóleo A: 1,698 euros
  • Gasóleo A+: 1,769 euros

Zaragoza

  • Sin plomo 95: 1,637 euros
  • Sin plomo 98: 1,76 euros
  • Gasóleo A: 1,705 euros
  • Gasóleo A+: 1,786 euros

Toledo

  • Sin plomo 95: 1,601 euros
  • Sin plomo 98: 1,8 euros
  • Gasóleo A: 1,655 euros
  • Gasóleo A+: 1,697 euros

Murcia

  • Sin plomo 95: 1,582 euros
  • Sin plomo 98: 1,727 euros
  • Gasóleo A: 1,712 euros
  • Gasóleo A+: 1,761 euros

Vizcaya

  • Sin plomo 95: 1,664 euros
  • Sin plomo 98: 1,788 euros
  • Gasóleo A: 1,747 euros
  • Gasóleo A+: 1,811 euros

Guadalajara

  • Sin plomo 95: 1,571 euros
  • Sin plomo 98: 1,763 euros
  • Gasóleo A: 1,706 euros
  • Gasóleo A+: 1,752 euros

La Coruña

  • Sin plomo 95: 1,594 euros
  • Sin plomo 98: 1,751 euros
  • Gasóleo A: 1,711 euros
  • Gasóleo A+: 1,775 euros

El precio puede cambiar a lo largo del día.

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