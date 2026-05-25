El cultivo de pistacho se dispara un 1.310% en España

Si hay un alimento que en los últimos años ha visto cómo su precio ha aumentado de forma abrupta es el pistacho, un fruto seco que sigue estando de moda. Con el aumento de precios sostenido en el tiempo de los últimos años, son muchos los agricultores que han decidido plantar pistachos en sus tierras, haciendo que el pistacho pase de ser un fruto marginal en nuestro país a tener cada vez más presencia, habiéndose multiplicado las hectáreas dedicadas al pistacho por 14 desde 2015. En este artículo te contamos las claves.

Como hemos mencionado, desde hace unos años —y como ya hemos contado en este medio—, el pistacho se ha convertido en un producto mucho más consumido por diversos motivos, como la moda del chocolate de Dubái, lo que ha llamado la atención de muchos productores que han visto en él una clara oportunidad de negocio.

Si bien los pistacheros requieren una inversión inicial de entre 5.000 y 10.000 euros y no comienzan a producir hasta el cuarto o quinto año —recuperándose la inversión alrededor de los nueve o diez años—, se trata de un cultivo con un bajo coste de mantenimiento y una gran longevidad —puede vivir más de 50 años—, por lo que representa una gran inversión a largo plazo.

Esto es lo que han debido pensar muchos agricultores españoles, de ahí que las hectáreas de cultivo destinadas al pistacho no hayan hecho más que crecer en los últimos 10 años, como podemos ver en el siguiente gráfico.

De acuerdo con la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las hectáreas dedicadas al cultivo de pistacho se han multiplicado por 14 entre 2015 y 2025, pasando de 6.368 hectáreas a 89.794 hectáreas. Esto representa un incremento del 1.310% en solo una década. Es decir, el pistacho ha pasado de apenas existir en España a superar en hectáreas al limonero (54.055), al melocotonero (29.097), al manzano (24.674) o a la nectarina (25.609), entre otros muchos.

El motivo de esta reorientación hacia el pistacho radica en la fuerte subida de precios que ha experimentado este fruto seco en los últimos años. Por ejemplo, el precio en origen de la variedad 'Larnaka' ha pasado de 8,5 euros el kilo en agosto de 2022 a 17 euros en diciembre de 2025, duplicándose en tan solo tres años —según datos oficiales. Del mismo modo, la variedad 'Kerman' ha subido de 11 euros el kilo en agosto de 2022 a 18 euros el kilo en enero de 2026, lo que supone otro aumento muy considerable en poco tiempo. La variedad Larnaka, además, tiene la ventaja de que empieza a producir pistachos antes que otras variedades, a los tres o cuatro años.

No es de extrañar, por tanto, que la producción de pistacho en España también se haya disparado en los últimos años. Entre las temporadas 2023/24 y 2024/25, la producción aumentó un 73% —como ya contamos aquí—, al pasar de 24.400 toneladas a 42.374 toneladas en solo un año.

Todo esto hace que este fruto seco se esté volviendo cada vez más popular y que quienes decidieron plantar pistacheros hace cuatro o cinco años —o incluso antes— estén ahora disfrutando de los generosos beneficios que está dejando el pistacho en nuestro país. Queda por ver si esta moda pasará o si ha venido para quedarse.