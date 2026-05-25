Excel o software de facturación: qué opción conviene con VeriFactu en 2027

Durante años, Excel ha sido el recurso habitual de muchos autónomos y pequeñas empresas para controlar facturas, clientes y cobros. Es flexible, conocido y barato.

Pero una cosa es usar Excel como apoyo interno y otra muy distinta usarlo como sistema principal de facturación cuando el negocio necesita trazabilidad, control de cambios y adaptación normativa.

Con el sistema VeriFactu y el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, la pregunta ya no es solo qué herramienta resulta más cómoda. La pregunta es qué sistema permite facturar con garantías.

Excel: útil, pero limitado

Excel tiene ventajas claras. Permite crear tablas, hacer cálculos, personalizar documentos y llevar controles sencillos. Para empezar, puede parecer suficiente.

Sin embargo, sus limitaciones aparecen pronto:

Los datos pueden modificarse sin trazabilidad suficiente.

Es fácil duplicar archivos o trabajar con versiones distintas.

Los errores de fórmulas pueden pasar desapercibidos.

El control de cobros requiere actualización manual.

La información suele estar separada de gastos, clientes e impuestos.

No está pensado para cumplir por sí solo los requisitos de un SIF adaptado.

Por eso, Excel puede seguir siendo útil para análisis, previsiones o controles internos, pero no debería ser la base de una facturación profesional cuando el negocio empieza a exigir más control.

Qué cambia con VeriFactu

La AEAT explica que el Reglamento afecta, entre otros, a empresarios y profesionales establecidos en España que expiden facturas y utilizan algún Sistema Informático de Facturación, salvo exclusiones como facturación exclusivamente manual, SII, territorios forales o resolución de no aplicación.

Además, los nuevos plazos oficiales fijan la adaptación antes del 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y antes del 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios.

Esto no significa que cualquier uso de Excel desaparezca. Significa que, si se usa un sistema informático para emitir facturas dentro del ámbito del reglamento, ese sistema debe cumplir los requisitos aplicables.

Comparativa: Excel frente a software de facturación

Criterio Excel Software de facturación adaptado Emisión de facturas Manual o semimanual Guiada y estructurada Control de errores Depende del usuario Automatiza cálculos y validaciones Trazabilidad Limitada Diseñada para registrar operaciones Control de cobros Manual Seguimiento de estados y vencimientos Gestión documental Carpetas y archivos Documentos centralizados Adaptación VeriFactu No es su finalidad Preparado para el marco SIF Escalabilidad Baja si crece el volumen Mayor capacidad de gestión

Cuándo Excel deja de ser suficiente

No hay una cifra exacta de facturas a partir de la cual Excel deje de servir. El criterio no es solo el volumen, sino el riesgo.

Excel empieza a quedarse corto cuando:

Hay varias personas tocando los documentos.

Se repiten errores de numeración o importes.

No se sabe qué facturas están cobradas.

Hay que buscar información en varios archivos.

Se depende de una plantilla antigua.

La asesoría pide información y hay que prepararla a mano.

El negocio quiere adaptarse a VeriFactu con margen.

En esos casos, mantener Excel como sistema principal suele ser más caro de lo que parece. No por la licencia, sino por el tiempo perdido y los errores que genera.

Qué aporta un software de facturación

Un software de facturación permite centralizar clientes, facturas, gastos, cobros e informes.

También facilita una forma de trabajar más ordenada:

Crear facturas desde datos guardados.

Controlar vencimientos.

Registrar gastos.

Exportar información.

Consultar histórico.

Evitar duplicidades.

Prepararse para VeriFactu.

La ventaja principal no es tecnológica. Es operativa. El negocio deja de funcionar con archivos dispersos y empieza a trabajar con un proceso más estable.

Cómo hacer la transición desde Excel

El cambio no tiene por qué ser complejo si se hace con orden.

Primero, conviene revisar el Excel actual: clientes, series, facturas, importes y campos utilizados. Después, limpiar datos duplicados o desactualizados. No tiene sentido importar desorden a una herramienta nueva.

El siguiente paso es configurar el software con las series correctas, impuestos, métodos de cobro y datos fiscales. A partir de ahí, lo recomendable es probar el circuito completo: emitir factura, enviarla, registrar cobro, localizar documentos y revisar histórico.

Una vez validado el proceso, Excel puede quedar como archivo o apoyo puntual, pero no como sistema de trabajo principal.

Implementación en pasos

Audita tus plantillas actuales. Identifica datos que debes conservar. Limpia clientes, conceptos y series. Elige una herramienta adaptada a VeriFactu. Configura facturación y cobros. Prueba con facturas reales. Abandona el uso de Excel como sistema principal.

Tiempo estimado

Para un autónomo con poca facturación, el cambio puede hacerse en 2 o 3 días. Para una pyme con histórico, clientes recurrentes o varias series, puede requerir entre 1 y 3 semanas.

Conclusión

Excel ha sido una herramienta útil para muchas empresas. Pero su papel debe cambiar.

En el contexto de VeriFactu, Excel puede seguir ayudando en análisis o controles internos, pero no es la opción más adecuada como sistema principal de facturación para autónomos y pymes que necesitan trazabilidad, orden y adaptación normativa.

El salto a un software de facturación no debe verse solo como una obligación. También es una oportunidad para trabajar con menos errores y más control.

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FAQ

¿Excel quedará prohibido para cualquier uso?

No. Puede seguir utilizándose como herramienta de apoyo. El problema está en usarlo como sistema informático principal de facturación cuando se requiere cumplir el Reglamento de SIF.

¿Cuándo entra VeriFactu en vigor?

Los plazos de adaptación son 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios afectados.

¿Un software tiene que estar certificado por la AEAT?

La formulación más prudente es hablar de software adaptado o conforme al Reglamento de SIF. La AEAT recoge el marco normativo, técnico y de declaración responsable aplicable.

¿Puedo esperar hasta 2027 para cambiar?

Puedes esperar, pero no es recomendable. 2026 es un buen año para probar herramientas, limpiar datos y llegar con margen.

¿Qué pasa si facturo muy poco?

El volumen influye en la complejidad, pero no elimina la necesidad de revisar si el sistema utilizado entra en el ámbito del reglamento.