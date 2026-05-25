Hacienda, humillada: las claves del golpe del año al fisco

En un nuevo análisis del programa conducido por Carlos Cuesta, el Programa de Cuesta, se expone la devastadora derrota de Hacienda frente a la cantante colombiana Shakira en la Audiencia Nacional. La resolución judicial supone un severo correctivo contra la arbitrariedad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), un organismo instrumentalizado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez para asfixiar a los contribuyentes. El tribunal ha anulado las liquidaciones y las millonarias sanciones impuestas a la artista, que ascendían a casi 60 millones de euros entre la cuota reclamada, los intereses y las multas.

El origen del conflicto radica en la pretensión de Hacienda de declarar a la cantante como residente fiscal en España durante el año 2011. La legislación exige que un ciudadano permanezca más de 183 días en el territorio nacional para adquirir dicha condición. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dejado claro que la AEAT incurrió en una absoluta ausencia de pruebas para sostener tal afirmación. El tribunal dictaminó de forma contundente que las liquidaciones y sanciones aplicadas eran contrarias a derecho, evidenciando que la Administración actuó de manera inquisitorial y sin el debido rigor jurídico respecto a su residencia fiscal.

Los abusos de Hacienda, tumbados

La resolución judicial desmonta uno de los recursos más controvertidos y abusivos utilizados por el fisco: las llamadas ausencias esporádicas. Hacienda pretendía que, a pesar de que Shakira se encontraba de gira mundial y fuera del país, esos días debían computarse como permanencia en España bajo la presunción de que su intención era residir aquí. Además, el tribunal rechazó que el noviazgo con el exfutbolista Gerard Piqué en aquel año —cuando no estaban casados ni tenían hijos en común— constituyera un vínculo sentimental o familiar suficiente para establecer una residencia fiscal en España, sobre todo cuando todo el entramado empresarial de la artista se ubicaba en el extranjero.

La saña con la que Hacienda persigue a figuras internacionales como Shakira contrasta de forma escandalosa con el trato de favor dispensado a los miembros del entorno del poder político. El programa destaca el flagrante agravio comparativo con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Mientras a los ciudadanos de a pie y a las celebridades se les exige un nivel de prueba imposible, al hermano de Pedro Sánchez se le validó su residencia fiscal en Portugal con la mera presentación de facturas de un hotel. Todo ello a pesar de trabajar para la Diputación de Badajoz y de haber estado residiendo de forma encubierta en el mismísimo Palacio de la Moncloa.

Este doble rasero de la Administración Tributaria, dirigida políticamente para servir a los intereses del Ejecutivo socialista, también se ceba con los creadores de contenido y youtubers que deciden trasladar su residencia a Andorra. Bajo el mandato de María Jesús Montero, el fisco ha desatado una auténtica persecución fiscal contra estos jóvenes, obligándoles a justificar su día a día con pruebas kafkianas, como fotografías diarias con la prensa del día para certificar que se encuentran fuera de España. Una actitud hostil que busca atemorizar al contribuyente y frenar la legítima búsqueda de marcos fiscales más favorables.