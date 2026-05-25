Hostelería y distribución buscan personal cualificado para miles de vacantes este verano

Las empresas de restauración, distribución e industria alimentaria comienzan a reforzar sus plantillas de cara a la temporada de verano, ofreciendo miles de vacantes para las que buscan, sobre todo, profesionales cualificados. En junio arranca el verano, temporada en la que restaurantes, bares, cafeterías, supermercados e industria alimentaria deben hacer frente a la alta demanda. Fuentes de la patronal de supermercados Asedas han señalado a Efeagro que el aumento de contrataciones en esta época responde a "un refuerzo por el aumento de la actividad y las sustituciones por vacaciones".

Según sus primeras estimaciones, esperan que se mantengan niveles parecidos a otros años, "pudiendo superar los 10.500 nuevos contratos", que suelen tener posibilidad de continuidad. El perfil concreto que se busca es "mayoritariamente operativo", con un fuerte enfoque en la actitud del trabajador -orientación al cliente, trabajo en equipo y ganas de aprender- más que en la experiencia previa, ha apuntado Asedas.

La patronal Hostelería de España ha explicado que en verano se produce normalmente la contratación de unos 100.000 trabajadores, si bien este año se espera que la cifra ascienda a 115.000. Esto hace prever "una buena campaña", después de que abril haya sido un mes récord en contratos, superando los 1,94 millones de empleados, según las fuentes consultadas, que cuentan con superar los 2 millones en el momento de "máxima actividad" en agosto. La patronal ha asegurado que, no obstante, siguen existiendo problemas de contratación de trabajadores cualificados, lo que lleva a algunas empresas a tener que recortar horarios o cerrar zonas de servicio.

Ofertas por sectores

La compañía de recursos humanos Adecco ha indicado que en verano hay sectores clave que afrontan un "importante incremento de actividad que vuelve a tensionar la disponibilidad de talento". Ha augurado una campaña "positiva con bastante movimiento" tanto en hostelería como en distribución, y ha insistido en las dificultades de cubrir determinados puestos operativos y técnicos, especialmente aquellos vinculados a la producción, atención al cliente, almacén, transporte y preparación de pedidos.

Bajo la iniciativa Aquí Ahora Campaña de verano, Adecco ha lanzado más de 8.000 ofertas de trabajo en hostelería y turismo, industria (área de producción), logística, comercio y gran consumo, "última milla" y alimentación en todo el territorio nacional. Los perfiles más demandados son los de camarero, cocinero, manipulador de alimentos, repartidor, mozo de almacén y operario de producción.

La directora de Servicio de Adecco Staffing, Julia Carpio, ha explicado que "hay profesionales", pero cada vez cuesta más encontrarlos con disponibilidad inmediata y cierta experiencia para incorporarse rápido en momentos de mucha actividad.

Desde Randstad han destacado que solo los contratos de camareros entre junio y septiembre representan el 9 % de todos los firmados en España en un año; su pico se concentra en junio y julio, para después "desplomarse" a partir de la segunda mitad de septiembre.

En el sector del gran consumo y el comercio electrónico, las vacantes "ya rivalizan -en cifras- con la hostelería en verano", como en el caso de los mozos de almacén y repartidores, con más de 180.000 contratos entre junio y septiembre.

En la industria, el perfil de manipulador de alimentos está "fuertemente ligado" a la campaña agrícola de recogida y a la industria conservera y de congelados de verano, que generan una horquilla de entre 40.000 y 60.000 contratos en estos meses.

En los cuatro meses de un verano normal, todas esas ocupaciones juntas llegan a representar "fácilmente más de medio millón de contrataciones", han asegurado fuentes de Randstad.