Casi la mitad del efectivo gastado por Patrimonio Nacional desde 2018 va al cortijo vacacional de Sánchez en La Mareta

Un documento oficial de Patrimonio Nacional revela que los gastos en metálico para atender necesidades imprevistas y costes menores en el organismo alcanzaron los 90.873 euros entre 2018 y 2025. De esa cantidad, la finca de La Mareta concentró algo más del 44% del importe total, según los datos facilitados en respuesta a una petición de transparencia.

La propiedad, ubicada en Costa Teguise –Lanzarote–, se incorporó al Patrimonio Nacional en 1989 tras la donación realizada por el rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos I. Diseñada en los años setenta por el arquitecto César Manrique como vivienda vacacional, el Estado asumió su administración después de la cesión y la destinó a residencia oficial para el presidente del Gobierno, el Rey y otros cargos relevantes. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha convertido esta finca en su particular cortijo vacacional.

La resolución está firmada por Ana de la Cueva Fernández, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que percibió en 2025 un salario de 130.041,30 euros. La resolución, a la que Libre Mercado ha accedido en exclusiva, detalla los recursos liquidados a través de caja fija en distintas unidades del organismo.

El volumen de los desembolsos en metálico

Los pagos en efectivo sumaron 16.207 euros en 2018, 12.228 euros en 2019, 4.828 euros en 2020, 2.063 euros en 2021, 11.635 euros en 2022, 16.685 euros en 2023, 11.869 euros en 2024 y 15.359 euros en 2025, lo que arroja una cifra total de 90.873 euros.

La Mareta acumuló 40.368 euros en ese periodo, lo que representa el 44,4% del conjunto. Por ejercicios, la aportación de la finca canaria fue la siguiente: 2.821 euros en 2018 –17,4 por ciento del total anual–, 4.649 euros en 2019 –38%–, unos 295 euros en 2020 –6,1%–, cero euros en 2021, 4.943 euros en 2022 –42,5 por ciento–, 11.144 euros en 2023 –66,8 por ciento–, 7.544 euros en 2024 –63,6 por ciento– y 8.972 euros en 2025 –58,4 por ciento–.

Estos importes corresponden a atenciones protocolarias, suministros y operaciones de mantenimiento en la propiedad de la localidad de Costa Teguise, Lanzarote. El resto de las dotaciones se repartió entre presidencia, gerencia, dirección de actos oficiales, inmuebles y otros órganos dependientes.

Los tres pagos más elevados registrados en cada ejercicio

En 2018 destacaron los desembolsos protocolarios del presidente entre septiembre y diciembre –427 euros–, la manutención del conductor presidencial –294 euros– y los gastos protocolarios del presidente entre abril y agosto –273 euros–.

Para 2019, los principales fueron los gastos protocolarios del presidente de agosto a diciembre –340 euros–, el alquiler de vehículo para personal de la delegación de La Mareta –227 euros– y el suministro de productos alimenticios en Sevilla –223 euros–.

En 2020, sobresalieron los gastos protocolarios del presidente de marzo a julio –378 euros–, los mismos conceptos de agosto a noviembre –344 euros– y el suministro de velas para una cena de gala oficial para el presidente de la República de Italia –244 euros–.

Durante 2021, los más significativos fueron los relativos a Reales Patronatos –522 euros–, los protocolarios de la presidenta –352 euros– y la adquisición de un estabilizador para dispositivo móvil –149 euros–.

En 2022, figuraron la compra y recarga de tarjetas prepago para escuelas taller –600 euros–, el suministro de velas para una cumbre de la OTAN –504 euros– y los gastos asociados a Reales Patronatos –477 euros–.

Para 2023, los mayores fueron los de mantenimiento en la finca canaria –535 euros–, los de Reales Patronatos –510 euros– y la reparación de termos en la misma delegación –444 euros–.

En 2024, lideraron las tasas para depósitos de medicamentos –960 euros–, los de Reales Patronatos –442 euros– y el pago de hotel para personal que preparaba una cena de gala del Mobile World Congress de Barcelona –423 euros–.

Finalmente, en 2025, los tres principales correspondieron a Reales Patronatos –525 euros–, la adquisición de velas para candelabros –460 euros– y las velas para otra cena de gala –460 euros–.

Cuestiones pendientes en la respuesta oficial

La solicitud de información pedía, además de los importes globales y los diez mayores por ejercicio, la identificación concreta por nombre o cargo de las personas que realizaron o se beneficiaron de cada pago. El organismo solo indicó que el responsable de gestionar los adelantos es el jefe de servicio de caja, sin aportar nombres ni funciones específicas de los beneficiarios.

También se requería la fecha exacta, el lugar preciso y la justificación documental completa de los diez mayores desembolsos anuales. Los cuadros facilitados incluyen únicamente conceptos genéricos, sin esos detalles adicionales.

Por último, se demandaba la identificación de quienes retiran el dinero del banco para reponer el dinero en efectivo. La contestación no ofrece nombres ni cargos más allá de la referencia general al jefe de servicio.

Uso reiterado de la finca

Diversas informaciones publicadas en Libertad Digital han destacado el empleo habitual de la propiedad por Pedro Sánchez y su familia durante los periodos estivales. En uno de esos veraneos, el jefe del Ejecutivo despachó desde allí la crisis afgana de 2021 mientras se celebraban reuniones internacionales de líderes. Otro reportaje de 2022 subrayó los 150.000 euros para el mantenimiento de la residencia.

Publicaciones posteriores señalaron que Sánchez priorizó su estancia en la finca pese a emergencias nacionales en curso, como la crisis migratoria en Canarias o los incendios forestales durante 2024. En uno de los casos se mencionó la interrupción temporal de las vacaciones para atender por vía telemática los fuegos forestales. Además, ya en 2025 se informó de que el presidente aplicó medidas restrictivas en los alrededores, como la prohibición de navegación en las aguas próximas, tratándola en la práctica como un espacio privado.

Otra pieza recordó que Felipe VI cedió la finca al Ministerio de Turismo con el objetivo de promover el destino canario, no para convertirla en residencia vacacional presidencial.

Por último, este medio publicó la opacidad relativa a los gastos de manutención durante el verano de 2024 de Pedro Sánchez.