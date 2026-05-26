El gasto en pensiones marca un nuevo récord y supera los 14.360 millones en el mes mayo

Las pensiones suponen para las cuentas públicas un lastre cada vez mayor. Tal es así, que en el mes de mayo el gasto en pensiones ha alcanzado un nuevo récord. Concretamente, la Seguridad Social ha destinado este mes de mayo 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, lo que supone un nuevo máximo histórico y un incremento del 6,1% respecto al mismo mes de 2025. Esta cuantía incorpora la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026, que con carácter general se sitúa en el 2,7%, en línea con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Más de 10 millones de pensiones

Según informa la Seguridad Social, el organismo ha abonado en mayo 10.480.593 pensiones, lo que representa un aumento del 1,5%, correspondientes a 9,47 millones de personas. Así, 6,7 millones de pensiones fueron de jubilación, mientras que 2,3 millones fueron pensiones de viudedad. Por su parte, más de un millón de pensiones correspondían a ayudas por incapacidad permanente, mientras que 335.154 fueron de orfandad. Así las cosas, estos datos reflejan el peso mayoritario de la jubilación dentro del sistema, que concentra más de dos tercios del total de pensiones.

De este modo, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra incluye todas las modalidades de pensión. En el caso de la jubilación, la prestación media —la más numerosa— alcanza los 1.572 euros mensuales, con un incremento del 4,4% respecto al año anterior.

Por otra parte, la Seguridad Social informa de que, entre enero y abril de 2026, se han registrado 126.643 nuevas altas de jubilación, de las que un 12,3% corresponden a jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone un aumento de 1,5 puntos respecto al cierre de 2025. Este incremento se traduce en un retraso progresivo de la edad efectiva de jubilación, que se sitúa en 65,5 años, frente a los 64,4 años de 2019.

A todo ello cabe añadir que, en el mes de mayo, 1.520.292 pensiones incluyeron el complemento destinado a la reducción de la brecha de género. De ellas, el 73,4% corresponden a mujeres. Concretamente, el importe medio mensual de este complemento es de 76,9 euros.

Asimismo, el régimen de Clases Pasivas del Estado ha registrado en abril una nónima de 1.776,9 millones de euros, un 6,3% más que en el mismo mes de 2025. De hecho, el número de pensiones en vigor asciende a 739.072, correspondientes a 709.606 pensionistas.