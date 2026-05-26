El Gobierno crea TeleSánchez: concede a José Miguel Contreras un nuevo canal de la TDT

Contreras, ya tiene su juguete. Por si a Pedro Sánchez le faltaban medios afines. Por si no fuera poco con controlar Televisión Española con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz dando la turra desde primera hora de la mañana hasta la tarde, poniendo en duda las investigaciones policiales y judiciales que cercan al Gobierno. Ahora, el Gobierno autoriza una nueva licencia de TDT a su amigo José Miguel Contreras.

Se trata de la licencia y el proyecto que ya lanzó Contreras cuando fue nombrado director de contenidos de Prisa Media en 2024. Un proyecto que puso en marcha sin contar con el visto bueno de los propietarios de Prisa y que desencadenó una guerra abierta con Oughourlian que terminó ganando el dueño de Amber Capital y expulsando a Contreras. Ese proceso en Prisa se culmina ahora con la salida de Angels Barceló de las mañanas de la SER.

Pues bien, José Manuel Contreras por fin, tras ser despedido de Prisa en febrero del año pasado, consigue la licencia para montar una TDT nacional para mayor gloria de Pedro Sánchez. Precisamente, algunas fuentes de mercado insisten en que se trata de un proyecto que el mismo Contreras habría trasladado a Sánchez: la necesidad de controlar un canal de televisión en abierto por si se produce un cambio de Gobierno y dejan de controlar TVE.

Quienes conocen bien al empresario, recuerdan que su intención en Prisa era quedarse con un 10% del proyecto sin necesidad de ser él mismo quien aportara los recursos. Ahora, gracias al apoyo del grupo Alconaba —otro de los díscolos de Prisa— Contreras cuenta con músculo suficiente para repetir la operación. Además, habría entrado el empresario argentino José Luis Manzano, toda una sorpresa al ser un empresario que se vincula al entorno de Javier Milei y que podría haber entrado en el accionariado con una jugosa cantidad.

Manzano, uno de los hombres más ricos de Argentina, fue ministro con Ménem y desde que salió de la política se dedica a los negocios con mucho éxito.

Críticos con Contreras en el sector, comparten la visión que tuvo Oughourlian y creen que la televisión no tendrá éxito. Sin embargo, Contreras podría repetir el pelotazo de La Sexta, y hacer caja mientras otros inversores pierden dinero. En cualquier caso, esto será algo que sólo el tiempo dirá. Ahora, lo capital es que Sánchez le ha concedido el juguete que quería, y tiene músculo financiero para ponerlo en marcha.

Los primeros pasos de Contreras en el negocio audiovisual los dio a la sombra de El País —el gran altavoz del establishment de izquierdas— colaborando en la creación de Radio El País y alcanzando la subdirección de una emisora que, pese a tanto esfuerzo ideológico, acabó cerrando en 1987. Sin arredrarse, recaló en Canal+ como director de programas en 1989 y, tras un fugaz paso por Telemadrid, fundó una consultora de comunicación audiovisual que terminaría engullida por Globomedia y, posteriormente, por el omnipresente grupo Mediapro en 2006, el mismo conglomerado que años después protagonizaría uno de los escándalos de trato de favor más sonados del Gobierno socialista.

Ese mismo año de 2006, el Grupo Árbol se fusiona con Mediapro para alumbrar Imagina Media Audiovisual, el gran holding del audiovisual afín a la izquierda, donde Contreras se instala cómodamente en el consejo de administración. Simultáneamente, se convierte en consejero delegado de la cadena que el Gobierno de Zapatero otorgó en concesión a Mediapro en circunstancias que nunca terminaron de aclararse del todo: La Sexta.

En mayo de 2011, con la misma naturalidad con que los peones del poder se distribuyen los sillones, pasa a presidir UTECA en representación de la cadena. Tras la absorción de La Sexta por Antena 3 en 2013, aterriza como vicepresidente no ejecutivo de Atresmedia hasta 2015, prolongando su presencia en el consejo hasta 2016.