El Gobierno podría enfrentarse a un alud millonario de reclamaciones por el registro ilegal de alquileres

El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez y su política de vivienda al anular el registro único de pisos dedicados al alquiler temporal. Concretamente, el tribunal concluye que "el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

No obstante, la sentencia del Supremo no implica solo el reconocimiento de una irregularidad. Lo cierto es que, gracias a este fallo del Alto Tribunal, un gran número de personas podría recurrir ante la justicia y pedir una indemnización por los daños y los costes causados por la norma del Ejecutivo.

Reclamaciones millonarias

La sentencia del Supremo que anula el registro único de pisos destinados al alquiler temporal abre la puerta a una cascada de reclamaciones por parte de los afectados. La cuestión no es solo cuántas serán las reclamaciones interpuestas contra el registro de pisos turísticos, sino cuál podría ser la factura para las arcas públicas.

En este sentido, según informa Fevitur (la patronal nacional del alquiler de corta distancia) en un comunicado, la estimación de los daños derivados de revocaciones, bloqueos e incidencias vinculadas al número de registro estatal "podría alcanzar los 160 millones de euros". De este modo, el coste medio por propietario afectado alcanzaría los 33.000 euros.

Así las cosas, la organización adelanta que tendrá un papel activo en este proceso. "En este nuevo escenario, Fevitur está recopilando documentación y casos concretos de operadores afectados para cuantificar con precisión los perjuicios sufridos", asegura en el comunicado. Del mismo modo, subraya que "la organización estudia posibles reclamaciones patrimoniales frente al Estado por los daños ocasionados por un sistema que el Tribunal Supremo ha considerado contrario al marco competencial".

Al respecto, la organización destaca que la sentencia del Supremo "marca un punto de inflexión para el sector de las viviendas de uso turístico en España". Así, en su comunicado incide en que "esta resolución confirma las advertencias realizadas por el sector: la necesidad de transparencia, digitalización e intercambio de datos no justificaba la creación de un modelo estatal duplicado, jurídicamente frágil y competencialmente discutible".

De hecho, Fevitur asegura también que "el modelo estatal convirtió a los registradores de la propiedad en un cuello de botella de acceso al mercado para miles de viviendas de uso turístico legalmente inscritas en registros autonómicos". Así, considera que esta sentencia es clave para la seguridad jurídica del alquiler de corta duración.