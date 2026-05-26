La corrupción socialista lastra la imagen de nuestro país: ¿cómo afecta a nuestra economía?

Venezuela, China, cupos de petróleo, lingotes y minas de oro, diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes. Cajas fuertes cuyas llaves se pierden y milagrosamente aparecen en el último momento. Chalés comprados prácticamente a tocateja. Cátedras universitarias que se conceden a gente sin estudios, puestos en la Administración que se otorgan a dedo a residentes en países extranjeros que, en realidad, pernoctan en Moncloa.

Prostitutas colocadas en empresas públicas, contratos amañados de mascarillas, deudas con Hacienda convenientemente perdonadas. Cenas clandestinas con tiranos sancionados en los barrios más exclusivos de Madrid. Uniones de empresas entre grandes multinacionales y microempresas de dos empleados para construir túneles. Contratos millonarios con agencias de marketing por maquetar unos informes…

Son tantos los indicios, son tantas las barbaridades que estamos viendo que uno inevitablemente ya se pierde en las tramas. ¿Dónde empieza Sánchez y termina Zapatero? ¿Cuánto de Zapatero hay en la capacidad de perpetuarse en el poder que ha tenido el chavismo primero y Maduro después? ¿Qué responsabilidad podemos atribuir a Zapatero de la persecución y asesinato de opositores en Venezuela o China?

Mientras sucedían estas tramas o comenzaban a formarse, en España el paro arrojaba a millones de personas a las colas del hambre. Dejaba tras de sí una crisis que nos mantuvo durante años al borde de la quiebra. Una crisis que se negó hasta el absurdo. "Desaceleración acelerada ahora más intensa", llegó a decir José Luis Rodríguez Zapatero para no hablar de una crisis que arrasaría entre 2008 y 2011, con una caída del 3,6 % del PIB en 2009, la destrucción de más de 2,5 millones de empleos y el cierre de más de 300.000 empresas. Además, requirió un rescate financiero.

Sánchez, aunque acompañado por un crecimiento del PIB dopado por el gasto público y la inmigración, y por un mercado laboral que sólo se mantiene tras haberse depauperado de una manera brutal, ha borrado un cuarto de la riqueza de los españoles desde que gobierna, y tiene el dudoso honor de haber protagonizado la peor gestión sanitaria y económica de la crisis de la covid-19 en el mundo desarrollado. Entre ambos han resucitado a los filoetarras y a los separatistas, para presumir de haber pacificado el país y haber acabado con ETA.

Mientras, han capitalizado la Fiscalía, el Constitucional, siguen queriendo controlar el Consejo del Poder Judicial y el Supremo, y controlan sin pudor la televisión pública. También han puesto en marcha una campaña para controlar el espectro financiero, con Indra y Telefónica, y han atenazado los mercados financieros y energéticos con impuestos ad hoc.