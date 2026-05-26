La economista liberal Deirdre McCloskey impartirá clases en la UFM de Madrid

Deirdre McCloskey es una de las economistas e historiadoras económicas más influyentes de las últimas décadas. McCloskey es profesora emérita de la University of Illinois at Chicago, mientras que su obra abarca historia económica, retórica de la economía y filosofía moral. Su trilogía sobre la era burguesa (The Bourgeois Virtues, Bourgeois Dignity y Bourgeois Equality) defiende que el extraordinario enriquecimiento del mundo moderno se explica menos por el capital o las instituciones que por un cambio en las ideas y la valoración social de la actividad comercial y la innovación.

Dará clases en la UFM

McCloskey es además una voz singular en la defensa del liberalismo clásico desde una perspectiva humanista. Este año, del 8 al 12 de junio, la profesora estará en el campus de UFM Madrid (Calle Arturo Soria 245) impartiendo clases a sus estudiantes. Además, recibirá el Premio Juan de Mariana, que le será entregado el 12 de junio en la Cena de la Libertad.

En castellano, la mejor síntesis de su obra es Por qué el liberalismo funciona (Deusto), toda una declaración de intenciones.

En Libre Mercado pudimos entrevistar a la pensadora estadounidense hace un año, donde nos contó que "antes, como marxista, pensaba que el gobierno debía redistribuir la renta. Luego entendí que el mercado es el sistema más altruista. A través del intercambio, todos salimos ganando, y cada año surgen miles de nuevos productos en el mercado. El mercado hace que prevalezcan aquellos productos, bienes o servicios que dan un mejor servicio a la sociedad. Ese intercambio hace que todos seamos más ricos, que todos trabajemos para mejorarnos de forma mutua y recíproca incluso sin conocernos".

Para la economista, la igualdad según las ideas liberales significa "igualdad ante la ley, pero no equivale a igualdad de oportunidades, porque eso es imposible. Lo importante es la igualdad de participar en la carrera, independientemente de dónde empecemos o dónde terminemos. En esa igualdad encontramos la libertad de hacer lo que queremos e intentar llegar lo más lejos posible, dentro de nuestras capacidades. Eso nos conduce a una sociedad más responsable y con mayores niveles de felicidad y satisfacción. Son los valores, la ética y la igualdad burguesa que asentaron la prosperidad de la era liberal".

"El mercado es el sistema más altruista"

La profesora emérita de la Universidad de Illinois también criticó a quienes abogan por el "decrecentismo" al afirmar que "Una sociedad grande tiene más personas con las que es posible intercambiar bienes e ideas. Por eso, el crecimiento de la población que hemos vivido en el mundo moderno ha sido generalmente bueno para la mayoría de la gente. Un mundo con más población es un mundo que se enriquece, porque hay más ideas y el mercado expande su tamaño y su potencial. Conversando, comerciando y emprendiendo aprendemos los unos de los otros".

En castellano, la mejor síntesis de su obra es Por qué el liberalismo funciona (Deusto), mientras que en inglés destaca su trilogía de libros sobre los valores, l