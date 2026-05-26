La IA redefine el mercado de M&A tecnológico y de desarrolladores de software, según Lazard

El banco de inversiones Lazard ha publicado el informe AI Impact on Technology M&A, un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la actividad de fusiones y adquisiciones del sector tecnológico y en el mercado de desarrolladores de software. Según el documento, la irrupción de la IA generativa está acelerando una profunda redefinición de este mercado, forzando una división cada vez más clara entre los actores con defensas estructurales y aquellos cuya propuesta de valor puede ser fácilmente replicada por modelos fundacionales o nuevas capas de automatización.

En este contexto, Lazard identifica la llamada Great SaaS Bifurcation, una división del mercado SaaS en la que las compañías con sistemas embebidos, datos críticos, integración profunda en los procesos de negocio y barreras regulatorias mantienen un fuerte atractivo para inversores y compradores estratégicos.

Por el contrario, las soluciones más superficiales, basadas en capas de flujo de trabajo con menor diferenciación, afrontan un riesgo existencial ante la posibilidad de que sus funcionalidades sean absorbidas o sustituidas por herramientas de IA.

Modelos de valor y monetización

Asimismo, el informe AI Impact on Technology M&A subraya que el mercado está transitando desde la fase de entusiasmo inicial hacia una etapa de despliegue real de la IA. Esta transición está tensionando los modelos tradicionales de monetización del software, especialmente aquellos basados en licencias por asiento. A medida que la automatización reduce la dependencia de tareas humanas repetitivas, las empresas consolidadas están explorando nuevas fórmulas de pricing vinculadas al uso, al valor generado, a resultados concretos o a modelos híbridos.

En paralelo, Lazard destaca la ventaja de los grandes actores establecidos. Aunque las startups nativas de IA cuentan con agilidad, velocidad de desarrollo y enfoques más flexibles, los líderes tradicionales del software conservan activos de gran relevancia como complejidad de procesos, escala de distribución, bases de clientes consolidadas y confianza acumulada.

Private equity, entre precaución y oportunidad

En paralelo, Lazard también analiza el papel del private equity en este nuevo entorno. Los inversores se mantienen muy activos en el mercado tecnológico, pero con una mayor cautela. Por un lado, están adoptando herramientas de IA internamente y en sus compañías participadas a mayor velocidad que muchas corporaciones con el objetivo de impulsar la eficiencia y mejorar márgenes. Por otro, el riesgo de disrupción por IA se ha convertido en un factor decisivo en los procesos de adquisición y puede actuar como elemento bloqueante en nuevas operaciones.

Para Lazard, este doble mandato del private equity refleja la nueva lógica del mercado: aprovechar la IA como palanca de creación de valor, y al mismo tiempo evitar activos cuya posición competitiva pueda deteriorarse de forma acelerada. En consecuencia, la evaluación del riesgo tecnológico, la sostenibilidad del modelo de negocio y la capacidad de adaptación se están convirtiendo en criterios centrales en la toma de decisiones de inversión.