Otro revés para los hipotecados: el euríbor se dispara y se acerca al 3%

Nuevo golpe a las hipotecas. El euríbor a un año, el principal índice de referencia para las hipotecas variables en España, encadena en mayo su tercer mes consecutivo de subidas y se sitúa en una media provisional del 2,816%, lo que provocará un nuevo encarecimiento de las cuotas para miles de hogares, especialmente en las revisiones anuales.

El impacto en los hogares será inmediato en las revisiones de las hipotecas variables. En el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un interés de euríbor más un 1%, la cuota mensual pasará de unos 840 euros a 900 euros, lo que supone un incremento de aproximadamente 60 euros al mes.

En los préstamos de mayor importe el efecto se amplifica. Para una hipoteca de 300.000 euros con las mismas condiciones, el encarecimiento superará los 120 euros mensuales, lo que se traduce en más de 1.400 euros adicionales al año. Este movimiento confirma que quienes revisen su hipoteca en función del euríbor verán cómo el coste de su financiación vuelve a aumentar tras varios meses de ajustes al alza.

El euríbor alcanza máximos

Lo cierto es que, a falta de cuatro sesiones para cerrar el mes, la media de mayo se mantiene en el 2,816%, el nivel más alto desde septiembre de 2024 si se confirma el dato final. Esta cifra supera la registrada en abril, cuando el indicador cerró en el 2,747%, y también se sitúa muy por encima del nivel de hace un año, en mayo de 2025, cuando marcó el 2,081%.

Precisamente, el euríbor encadena estas subidas en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Irán. Según los datos recogidos, la guerra iniciada el 28 de febrero ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial.

Esta situación ha impulsado el precio del petróleo. En el caso del crudo Brent, referencia en Europa, su cotización ha subido cerca de un 40% desde el inicio del conflicto. Este encarecimiento energético ha contribuido a elevar la inflación hasta el 3% en la eurozona, según los datos de abril.

Del mismo modo, el escenario inflacionario también influye en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, el mercado de deuda ya ha reflejado movimientos al alza en la rentabilidad de los bonos, lo que anticipa expectativas de tipos de interés más elevados durante más tiempo. Con todo, el euríbor ha llegado a registrar valores diarios cercanos al 2,89% durante este mes, aunque en las últimas sesiones ha mostrado cierta moderación ante la posibilidad de un acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.