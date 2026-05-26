Sánchez continúa atribuyéndose méritos en la visita del Papa y aprueba beneficios fiscales a empresas que la apoyen

El Gobierno ha declarado este martes la visita del Papa León XIV a España (entre el 6 y el 12 de junio) como evento de especial interés público, tratando así de atribuirse algún tipo de relevancia en la llegada del sumo pontífice a nuestro país el mes que viene, cuando el origen de dicha visita está en la invitación que el Rey de España, Felipe VI, hizo al Papa León XIV en mayo del año pasado, tal y como explicamos aquí.

La declaración de la visita del Papa León XIV (que recientemente cumplió un año al frente de la Iglesia Católica) como evento de especial interés público ha sido aprobada mediante un Real Decreto-ley. Este tipo de declaraciones están previstas para "conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia".

Los patrocinadores podrán obtener beneficios fiscales

Por otro lado, este cambio permitirá que los patrocinadores de la visita del sumo pontífice se puedan beneficiar de unas deducciones fiscales de hasta el 90%, tal y como se establece en la "ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo". En su artículo 27 sobre los "programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público", podemos leer lo siguiente:

"Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley". Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los siguientes:

"Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento", dice la ley.

Las deducciones podrán ser de hasta el 90%

"El importe de esta deducción no puede exceder del 90 por 100 de las donaciones efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o entidades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas con el acontecimiento. De aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales previstos en esta Ley". Por lo tanto, vemos que los patrocinadores de la visita del Papa León XIV podrán obtener beneficios fiscales de hasta el 90% por participar en este evento.

De esta forma, Pedro Sánchez sigue tratando de que se relacione su imagen a la del pontífice, buscando "apuntarse un tanto" en el que está llamado a ser un gran evento multitudinario en las próximas semanas.

Cabe recordar que Pedro Sánchez no asistirá a ningún acto católico durante la visita del Papa León XIV a Madrid (como tampoco lo hizo en su día al ausentarse de los funerales por las víctimas del Covid, de la Dana o de Adamuz), mientras que sí asistirá a la misa que se celebrará en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. El presidente sólo participará en dos actos civiles en la capital de España, el primero en un encuentro con el sumo pontífice en la Nunciatura Apostólica, y después en el Congreso de los Diputados, donde el Papa dará un discurso.