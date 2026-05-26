Zimbabue y el boom del oro: alcanza una producción récord y sale de la hiperinflación

El oro es un metal precioso que sigue estando de moda, especialmente desde el vertiginoso aumento de precios que experimenta desde febrero de 2024, haciendo así que cada vez más países centren su atención en este activo. Si hace unas semanas contábamos que el primer ministro de la India había pedido a sus ciudadanos que evitaran comprar oro durante un año (con el objetivo de proteger las reservas de divisas y reducir la salida de dólares de su economía), hoy traemos el caso de Zimbabue, que está viviendo un auténtico boom del oro en los últimos años.

Zimbabue es un país africano que está ubicado en el sur (junto a países como Zambia, Mozambique, Sudáfrica y Botsuana). Aunque cuenta con poco más de 16 millones de habitantes y se caracteriza por una elevada inestabilidad política y social, donde las libertades fundamentales brillan por su ausencia, también está sabiendo aprovechar los elevados precios internacionales del oro para aumentar de forma significativa su producción y exportaciones.

Según datos recientes de Fidelity Gold Refinery (el único comprador de oro que opera en Zimbabue), la producción de oro en el año 2025 alcanzó un volumen récord de 46,7 toneladas, una cifra un 28% superior a la del año 2024, cuando se alcanzó una producción de 36,5 toneladas. Si comparamos los datos de 2025 con los de 2021, observamos que la producción aumentó un 57,8%, pasando de 29,6 toneladas producidas a 46,7 en 2025.

Este incremento en la producción de oro, unido al aumento de los precios desde principios de 2024, es lo que ha hecho que las exportaciones de oro generaran la cifra récord de 4.600 millones de dólares, lo que representa casi el 50% de todas las exportaciones de Zimbabue.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en los precios del oro a nivel mundial en dólares desde mayo de 2016 hasta la actualidad:

Como se puede ver, desde marzo de 2024 el precio del oro ha pasado de ubicarse en 2.050 dólares a 4.567 dólares en la actualidad, un aumento del 122,7% en poco más de dos años.

La contribución del oro al crecimiento de Zimbabue es uno de los principales motivos por los que el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que este país creció un 7,5% en 2025, mientras que el África subsahariana lo hizo sólo al 4,5%. Además, la previsión de crecimiento para 2026 también es mayor en Zimbabue (5%) que en el conjunto del África subsahariana (4,3%).

Por otro lado, el récord de exportaciones de Zimbabue en oro y el aumento de la reserva de divisas también han contribuido a reducir de forma significativa la inflación en un país caracterizado por una hiperinflación.

Veamos su evolución en los últimos cinco años, según Trading Economics:

Como puede verse, la inflación en el país del sur de África se mantuvo por encima de los dos dígitos hasta prácticamente enero de este año, cuando cayó hasta el 4,1%. Según los últimos datos disponibles, en abril de 2026 la inflación se situó en el 4,8%, frente al 85,7% registrado en el mismo mes del año anterior. De esta forma, el país ha pasado de una hiperinflación a una inflación controlada en solo un año. Hay que remontarse hasta el año 2018 para encontrar cuatro meses seguidos de inflación controlada.

De esta forma, Zimbabue parece estar encontrando algo de estabilidad económica en medio de la elevada inestabilidad que asola el país, donde aún se siguen vulnerando las libertades más básicas y donde la criminalidad sigue siendo alta.