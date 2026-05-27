Así es el Ferrari que ha hundido a la compañía en Bolsa
Las acciones de Ferrari han registrado este martes una caída del 5% al cierre de la sesión en la Bolsa de Milán tras la presentación oficial del Ferrari Luce, su nuevo modelo 100% eléctrico.
El Ferrari Luce incorpora un sistema de propulsión formado por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que en conjunto alcanzan una potencia de 1.050 CV.
El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h.
La batería tiene una capacidad de 122 kWh y una arquitectura de 800 voltios, con una autonomía anunciada de hasta 530 kilómetros en condiciones de carga completa.
Según la compañía, los motores delanteros pueden alcanzar hasta 30.000 revoluciones por minuto, mientras que la gestión electrónica del vehículo actualiza los parámetros de funcionamiento hasta 200 veces por segundo mediante una unidad de control central.
Entre las innovaciones técnicas se incluye un subchasis independiente con montaje elástico, utilizado por primera vez en un modelo de la firma, con el objetivo de reducir vibraciones no deseadas.
En el apartado de diseño, el Ferrari Luce presenta una configuración aerodinámica con el habitáculo integrado en la carrocería y puertas con bisagras traseras.
El interior dispone de cinco plazas y una interfaz de conducción unificada entre volante y cuadro de instrumentos. Según la compañía, el diseño incorpora referencias a modelos históricos de la marca italiana.
Ferrari ha señalado que la producción del modelo ha permitido una reducción del 70% en las emisiones de CO2 mediante el uso de aleaciones de aluminio secundarias.