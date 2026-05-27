¿Cuánto cuesta preparar en casa los platos de "listo para comer" de Mercadona?

Si hay un fenómeno culinario que está revolucionando el negocio de la comida fuera de casa tal y como lo conocemos, ese es el de los platos listos para comer de Mercadona. Esta sección (junto a la de platos preparados) ya ha conseguido superar en ventas en España a grandes franquicias como Burger King o McDonald’s, alcanzando alrededor de 3.000 millones de euros en 2025. Siendo también un quebradero de cabeza para bares y restaurantes, que ven como sus menús del día ya no resultan tan atractivos como antes.

El auge de esta sección de Mercadona está haciendo que cada vez más personas hablen de ella y se cuestionen sobre cómo ha podido crecer tanto en tan poco tiempo. En la web de Directo al Paladar, que se trata de un portal y blog donde se habla sobre gastronomía y cocina en España, han llevado a cabo un análisis de cuánto costaría recrear las recetas de "listo para comer" de Mercadona en casa.

En este artículo, vemos como se recrean hasta siete recetas de platos listos para comer que se venden en Mercadona, entre los que se encuentran la ensaladilla rusa, la tortilla de patatas, hummus, espaguetis a la carbonara, poke, pollo al curry y lentejas. En todos ellos se puede ver el precio de venta que tienen en Mercadona y el coste de hacerlo en casa que le ha llevado al autor del artículo, Sergio Plata.

¿Cuánto cuesta cada plato?

Por ejemplo, en el caso de la ensaladilla rusa esta tendría un precio de 6,5 euros en Mercadona para un peso de 580 gramos. Pues bien, el autor del artículo ha recreado este mismo plato en su cocina y le ha costado hacerlo (teniendo en cuenta únicamente las materias primas) 1,42 euros, lo que hace que sin tener en cuenta más costes, el incremento de Mercadona en el precio sea del 359%.

Por otro lado, recrear estos platos en casa tendría los siguientes costes:

La tortilla de patatas costaría en casa 4,47 euros (frente a los 8,5 euros que cuesta en Mercadona).

costaría en casa 4,47 euros (frente a los 8,5 euros que cuesta en Mercadona). El hummus costaría 1,16 euros en casa (frente a 1,05 euros en Mercadona).

costaría 1,16 euros en casa (frente a 1,05 euros en Mercadona). Los espaguetis a la carbonara costarían 2,84 euros en casa (frente a 4,5 euros en Mercadona).

costarían 2,84 euros en casa (frente a 4,5 euros en Mercadona). El poke costaría 1,13 euros en casa (frente a 5,5 euros en Mercadona).

costaría 1,13 euros en casa (frente a 5,5 euros en Mercadona). El pollo al curry costaría 4,31 euros en casa (frente a 2,85 euros en Mercadona).

costaría 4,31 euros en casa (frente a 2,85 euros en Mercadona). Las lentejas costarían 1,82 euros en casa (frente a 4 euros en Mercadona).

Aquí podemos ver una tabla donde se observa esta ganancia (o pérdida) de Mercadona según la web Directo al Paladar.

Sin embargo, y como explica el propio autor en su artículo, para analizar el coste de producir cada plato no se han tenido en cuenta otros factores productivos. Por ejemplo, hay que incluir en todo este proceso el coste energético de producir todos los platos listos para comer que se venden en los supermercados de Mercadona, así como también hay que contar con que un determinado número de trabajadores han de preparar dichos platos. Dicho proceso conlleva un tiempo durante el cual los trabajadores de Mercadona deben cocinar los platos. Además, el hecho de convertir los ingredientes en comida lista para comer ya supone un valor añadido en sí mismo.

Mercadona gana, pero no tanto

Esto último es algo parecido a lo que ocurre cuando comemos en bares, restaurantes o establecimientos de comida rápida. En todos estos lugares, la comida que recibimos nos cuesta más que si la cocináramos nosotros mismos en casa, pero preferimos comer fuera por el valor añadido que aportan y por el propio servicio. También habría que incluir en este análisis otros costes, como los envases y embalajes.

Resulta evidente que Mercadona obtiene una ganancia con la producción de este tipo de platos, ya que, de lo contrario, no existiría esa sección en sus tiendas. Sin embargo, si se tienen en cuenta todos los factores que rodean el proceso de producción, la realidad es que la ganancia de la compañía de Juan Roig no es tan alta como se pretende hacer ver. La prueba de que este es un servicio que cada vez gusta más es que sus ventas no paran de crecer día a día.