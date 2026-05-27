Desesperación en el Gobierno para aumentar las cotizaciones: los jubilados podrán trabajar como autónomos

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto por el que se regula la jubilación flexible, permitiendo que los pensionistas que estén jubilados puedan reincorporarse al trabajo cobrando una parte de su pensión. Esta nueva norma entrará en vigor a finales de agosto de este mismo año.

El Ejecutivo, a través de su Consejo de Ministros, ha aprobado esta normativa que afecta a los jubilados en el mismo día en que hemos conocido que el gasto en pensiones contributivas asciende ya a 16.142,7 millones de euros en el mes de mayo —entre pensiones de la Seguridad Social y las del régimen de Clases Pasivas—, marcando un nuevo máximo histórico.

Aunque desde el Gobierno se intenta transmitir la idea de que esta nueva regulación tiene como objetivo permitir que aquellos jubilados que quieran trabajar puedan hacerlo, la realidad es que se trata de un desesperado intento por 1) reducir como sea el gasto en pensiones, que, como hemos mostrado, no deja de crecer y 2) aumentar los ingresos de la Seguridad Social mediante el retorno al trabajo de jubilados, aunque sea a tiempo parcial.

Medida desesperada para contener el gasto

Este real decreto trae como novedad el hecho de que ya no son sólo los trabajadores por cuenta ajena a tiempo parcial los que pueden acogerse a esta posibilidad de trabajar y cobrar la pensión, sino que "también podrán acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomos, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación".

En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha expresado lo siguiente en su cuenta de X:

Los autónomos ya pueden desde hace más de 10 años compatibilizar el trabajo con la pensión…

Lo que hoy aprueba el Gobierno es extender la jubilación flexible a los autónomos que tendrá un impactó prácticamente nulo entre los autónomos,que optarán con toda seguridad por la… — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) May 26, 2026

Sin embargo, y siendo ciertas las palabras de Amor, hay que aclarar que la jubilación activa a la que él se refiere no es lo mismo que la jubilación flexible. Para acceder a la jubilación flexible es necesario que el jubilado no haya estado dado de alta como autónomo en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, pudiendo acogerse a esta normativa cualquier jubilado. Por contra, para acceder a la jubilación activa no es necesario parar después de jubilarse, sino que se puede seguir trabajando.

Otra novedad es que ya no será necesario esperar un tiempo mínimo desde la jubilación para poder solicitar la llamada 'jubilación flexible', sino que se podrá acceder en cualquier momento, una vez haya sido reconocida su pensión.

También aumenta el tiempo que podrán trabajar los pensionistas que se acojan a la jubilación flexible. Si antes se podía trabajar entre el 25% y el 75% de una jornada completa, ahora se amplía a entre el 33% y el 80% de la jornada completa. Es decir, el jubilado que se acoja a ese mecanismo trabajará más tiempo.

Los jubilados podrán trabajar más horas

Por otro lado, la cuantía de la pensión -con relación a la de un trabajador a tiempo completo- se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Es decir, si un jubilado decide trabajar el 50% de la jornada completa, recibirá el 50% de su pensión, mientras que si decide trabajar el 80% de la jornada completa, recibirá sólo el 20% de la pensión.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de trabajadores que deciden demorar su jubilación más allá de la edad ordinaria ha aumentado de forma considerable en los últimos años, pasando de suponer el 4,8% de las nuevas altas de jubilación en 2021 al 10,9% en 2025. En lo que va de 2026, superan ya el 12% de las altas y suman 15.600 jubilaciones de este tipo, más que en todo 2021.

No obstante, aunque desde el Gobierno se intente vender una imagen de 'ampliación de derechos' para los jubilados, la realidad es que esta medida es un intento desesperado y poco efectivo para contener el gasto en pensiones, que apenas se verá afectado y que seguirá creciendo.