El botín de Zapatero: así tendría que declarar Sonsoles la fortuna en joyas hallada por la UDEF

El caso Zapatero sigue dando que hablar y las noticias sobre su persona no cesan. Hace unos días se publicó el auto del juez Calama de la Audiencia Nacional, en el que se acusa al expresidente de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Este lunes se ha conocido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el pasado 19 de mayo el despacho de Zapatero en la calle Ferraz.

En ese registro, los agentes localizaron numerosas piezas de joyería y relojería en la caja fuerte del despacho del exdirigente socialista: collares, pendientes, pulseras, anillos y brazaletes, tal y como ya contamos aquí. En palabras de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, estas joyas son parte de la "herencia de Sonsoles Espinosa" (la esposa de Zapatero), así como "regalos de diferentes viajes" realizados por el matrimonio. Según algunos joyeros consultados por Libertad Digital, el valor de estas joyas podría rondar el millón de euros.

De ser ciertas las palabras de la secretaria, es decir, que las joyas forman parte de la herencia de la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, estas habrían tenido que ser declaradas por parte de Sonsoles a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cumplimentando el modelo 650. Al tratarse de joyas, al rellenar este documento se tendría que incluir el valor real de las joyas en ese momento, y no valorarse en función del precio de adquisición.

Así tendrían que haberse declarado las joyas 'heredadas'

También hay que recordar que, al tratarse del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, este documento debería presentarse en un tiempo máximo de seis meses contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.

En el caso de que Sonsoles Espinosa haya heredado esas joyas de su madre, y teniendo en cuenta que tanto ella como José Luis Rodríguez Zapatero residen en Madrid, la esposa del expresidente se habría podido beneficiar de una bonificación del 99% de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para familiares directos, ya que esta bonificación se aplica desde el año 2007 y la madre de Sonsoles Espinosa (Juana Díaz) falleció a finales de julio de 2008.

Y así las que se deban a 'regalos de viajes'

Por otro lado, la parte de las joyas que se deba a "regalos de viajes" debería haberse declarado con arreglo al mismo impuesto, pero usando el modelo 651, que tiene que ver con la adquisición de bienes por donación inter vivos. Al igual que en el anterior caso, deberá tenerse en cuenta el valor real de los bienes y derechos adquiridos. Aunque el tiempo de presentación de este documento se reduce a 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la celebración del acto o contrato.

Es de suponer que si se trata de "regalos de viajes" no haya ningún tipo de parentesco entre el donante y el receptor, con lo que la esposa del expresidente no se habría podido beneficiar de ningún tipo de bonificación, teniendo que pagar el 100% de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que le correspondiera.

Estos son los procedimientos que habría tenido que llevar a cabo Sonsoles Espinosa en el caso de que las joyas halladas en el despacho de su marido le pertenezcan a ella y en el supuesto de que se hayan obtenido tal y como asegura Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero.