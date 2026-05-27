El pescado envasado cuesta hasta un 30% más que en el mostrador

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que el pescado fresco vendido envasado en supermercados puede resultar hasta un 30% más caro que el adquirido directamente en la pescadería del mismo establecimiento, especialmente en variedades pequeñas como la dorada o la lubina ya limpias y fileteadas.

La organización ha realizado un estudio comparativo de precios en diez cadenas de supermercados analizando productos como dorada, lubina, merluza y salmón. Según sus conclusiones, las mayores diferencias se producen en pescados pequeños preparados y envasados, mientras que en piezas más grandes o cortes simples el sobrecoste es menor.

Las diferencias en las piezas

La OCU explica que la diferencia de precio aparece principalmente cuando el consumidor opta por pescado ya limpio, fileteado y envasado en bandejas frente a comprarlo entero en el mostrador de pescadería para que sea preparado allí mismo.

Para realizar la comparación, la organización aplicó los porcentajes de parte comestible establecidos por la Fundación Española de Nutrición, descontando cabeza, espinas y vísceras en los productos vendidos enteros.

Según el informe, el sobreprecio medio alcanza el 30% en doradas y lubinas pequeñas, aunque en otros formatos como pescado solo eviscerado o abierto el incremento económico resulta 'marginal'. Por ello, en este último caso no merece la pena hacer cola en la pescadería si la pieza que se busca ya se vende envasada.

Un nuevo modelo de supermercado

La organización de consumidores alerta además de la progresiva desaparición de las pescaderías tradicionales dentro de los supermercados, una tendencia que considera creciente en la distribución alimentaria.

La OCU pone como ejemplo el nuevo modelo comercial anunciado por Mercadona, que sustituirá las pescaderías por un espacio denominado 'Obrador Central' con productos frescos preparados de distintas secciones.

Según la organización, este cambio reduce el asesoramiento especializado y limita la posibilidad de personalizar la compra o elegir directamente el producto.

Menos información y menos variedad

La OCU ha señalado que es indudable que el pescado en barquetas aporta comodidad, ya que elimina colas, acelera la compra y ofrece un producto limpio, porcionado y con un etiquetado homogéneo.

Sin embargo, desde la organización también se sostiene que el mostrador de pescadería no es solo un punto de venta, sino también un espacio donde el consumidor puede comprobar aspectos relacionados con la frescura del pescado.

En este sentido, recuerda que en los productos envasados resulta más difícil verificar elementos como el brillo de los ojos o el color de las agallas, indicadores habituales para valorar el estado del producto fresco.

Asimismo, advierte de que la estandarización del surtido puede provocar una pérdida de diversidad en la oferta disponible, reduciendo la presencia de especies menos habituales o pescados de temporada.

Otro de los aspectos destacados por la OCU es el incremento del uso de envases asociado a la venta de pescado en bandejas y barquetas. La organización considera que este modelo entra en contradicción con los objetivos europeos de reducción de plásticos de un solo uso y con las demandas de sostenibilidad por parte de los consumidores.