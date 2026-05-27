El rodillo de la paridad fuerza el cese del consejero de Amber Capital en Indra, Pablo Jiménez de Parga

El hasta ahora consejero dominical de la tecnológica, Pablo Jiménez de Parga, ha presentado su dimisión en representación de los intereses de Amber Capital UK —el fondo de inversión dirigido por Joseph Oughourlian, que ostenta el 6,23% de los derechos de voto de la compañía—. La renuncia será efectiva a partir del próximo 28 de junio de 2026, según ha notificado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para cubrir esta vacante, el consejo de administración de Indra propondrá en la próxima junta general ordinaria de accionistas el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram como nueva consejera dominical en nombre del fondo británico.

El rodillo de la ley de paridad

La propia compañía no ha ocultado los motivos políticos y normativos detrás de este relevo. Indra ha subrayado explícitamente que el cese de Jiménez de Parga y la llegada de Bertram responden a la necesidad de cumplir con las exigencias de la polémica ley de representación paritaria, así como con las recomendaciones del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV respecto a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección.

El consejo ha agradecido formalmente a Jiménez de Parga, que ocupaba el sillón de consejero desde junio de 2023, su "contribución y dedicación" durante estos tres años de servicio.

Terremoto en la cúpula

Esta dimisión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una profunda reestructuración de la cúpula directiva de la multinacional española, marcada por las directrices de la SEPI. La salida de Jiménez de Parga coincide con el relevo en el puesto de consejero delegado (CEO): Josep Maria Recasens asumirá el timón ejecutivo de la compañía a partir del 17 de junio.

El relevo ha venido acompañado de tensiones en los plazos de salida. Aunque inicialmente Indra comunicó que el anterior CEO, José Vicente de los Mozos, mantendría sus funciones hasta el 30 de junio, su salida se ha precipitado de forma fulminante, sin esperar a la celebración de la junta de accionistas donde debía expirar su mandato.

Por último, el baile de nombres en la cúpula se completa con el área jurídica: el consejo ha nombrado a José María de Paz como nuevo secretario no consejero y letrado asesor, en sustitución de Ana María Sala.