¿Qué tiene Zapatero de heróico izquierdista?

El mito del Zapatero izquierdista, sufrida víctima de una cacería judicial orquestada por poderes fácticos que no le perdonan su inquebrantable compromiso vital con la causa del progresismo, es un bonito cuento infantil que no resiste siquiera un somero vistazo a la hemeroteca de Google. Y es que esa ingeniosa historieta entra de lleno en el terreno de la ciencia ficción política. La narrativa de las plañideras mediáticas oficialistas pretende dibujarnos ahora a un mártir del combate histórico contra los siempre inconfesables intereses creados del establishment. Pero los hechos consignados en su hoja de servicios certifican que, bien al contrario, Zapatero no fue cosa distinta que un muy obediente brazo ejecutor de la siniestra doctrina de la austeridad dictada por Berlín y Bruselas.

No, la mitología del rojísimo Zetapé no pasa la prueba del algodón cuando se trata de identificar su rastro en el Boletín Oficial del Estado. Porque no resultó ser ningún tribunal reaccionario, sino la firme voluntad personal de Zapatero lo que provocó el mayor recorte de las políticas sociales jamás visto desde la restauración de la democracia. El que pudo hacer e hizo fue él. Así, fue ese inopinado Che Guevara de última hora quien congeló las pensiones sin que le temblara el pulso ni tampoco se le torciera ninguna ceja. Como también fue Zapatero el encargado de podar con saña los derechos reconocidos en la Ley de Dependencia, y de cometer una reforma laboral que rebajó el precio del despido a niveles de bolsa de golosinas en un bazar chino.

Amén, entre otras muchas conquistas revolucionarias, de introducir la cláusula de descuelgue en los convenios colectivos –truco leguleyo para permitir reducciones unilaterales de salarios por iniciativa de las empresas–. Ni Javier Milei ha llegado tan lejos en Argentina. Ah, me olvidaba, igualmente fue Zapatero quien elevó la edad legal de jubilación en España a los 67 años. Una medida, esa tan progresista, que hizo coincidir en el tiempo con otra más progresista todavía: subir el IVA para que, así, Ana Patricia Botín y su asistenta soportasen idéntica presión fiscal. Y todavía lloran por él.