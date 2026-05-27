La industria alimentaria acelera su transformación tecnológica en Expo Foodtech 2026, con un impacto de 20 millones

Bilbao se convierte esta semana en el epicentro global de la innovación alimentaria con la celebración simultánea de Expo Foodtech 2026 y Pick&Pack for Food Industry, los días 27 y 28 de mayo.

Más de 8.000 profesionales se darán cita en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) con el foco puesto en la automatización y las soluciones de procesado de alimentos como herramientas clave para optimizar procesos y mejorar la producción y distribución alimentaria. La cita consolidará a la ciudad vasca como el gran epicentro de la innovación tecnológica en alimentación y bebidas, dejando un impacto económico de 20 millones de euros.

Durante dos días, la feria reunirá a presidentes, CEO y máximos responsables de innovación, operaciones y producción de las principales compañías de alimentación y bebidas para debatir cómo ganar competitividad, eficiencia y capacidad de adaptación en un entorno marcado por la incertidumbre. Así, bajo el lema 'Optimize Everything, Accelerate Success', Expo Foodtech 2026 pondrá el foco en cómo la automatización industrial, la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos o la trazabilidad están redefiniendo los modelos operativos y de crecimiento del sector.

Para ello, 261 firmas expositoras presentarán más de 490 innovaciones en automatización, robótica, inteligencia artificial, IoT industrial, blockchain, packaging y logística alimentaria. Todo ello en un momento en el que las compañías buscan transformar sus plantas productivas para ganar flexibilidad, optimizar costes y asegurar la continuidad operativa.

Estrategias

Más allá de descubrir soluciones tecnológicas, los profesionales de toda la cadena de valor agroalimentaria tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las estrategias, tendencias y casos de éxito que están impulsando la productividad, eficiencia y sostenibilidad en las plantas de producción de alimentos. Lo harán junto a 329 expertos del sector, que compartirán sus puntos de vista en el Food 4 Future World Summit, el mayor congreso europeo sobre innovación en alimentación.

Esta edición reunirá además a más de 40 presidentes, CEO y consejeros delegados de grandes compañías alimentarias como Marta González-Mesones (Unilever), Jordi Llach (Nestlé), Fernando Moraga (PepsiCo), François Lacombe (Danone), Antonella Sottero (Ferrero), Néstor Nava (Gallo), Judith Viader (Frit Ravich), Cristóbal Valdés (Deoleo), Javier Dueñas (Campofrío), Susana Entero (Kellanova), Jorge Escudero (Nueva Pescanova), Pilar Damborenea (General Mills) y Rosa Carabel (Eroski), entre otros. Todos ellos compartirán sus estrategias para afrontar los retos de productividad, sostenibilidad, transformación industrial y seguridad de suministro.

El congreso contará así con un programa de contenidos adaptado a cada segmento de la industria, incluyendo cárnico, bebidas, lácteos, pesca, hortofrutícola, nuevos ingredientes, así como diferentes summits enfocados a distintos perfiles profesionales, como CEO, directores de planta, CTO, CIO, directores de I+D y responsables de operaciones y logística.

Como novedad, esta edición incorporará el Open Innovation & Corporate Venturing Summit, impulsado junto a Eatable Adventures, con el propósito de conectar grandes empresas del sector alimentario con startups capaces de resolver desafíos industriales y acelerar la adopción de tecnologías emergentes. Con este encuentro, Bilbao fortalecerá su posición como uno de los principales hubs europeos de la industria 4.0 aplicada a alimentación y bebidas, consolidándose como el lugar de referencia para la alta dirección a la hora de definir las estrategias que marcarán el futuro del sector.

La dimensión estratégica del evento se verá reforzada también por la participación de Italia como país invitado, acercando a Bilbao algunos de los principales referentes internacionales del ecosistema foodtech europeo. Ejecutivos de firmas como Barilla, Loacker, Molino Casillo y Amadori expondrán sus perspectivas sobre innovación colaborativa, modelos de producción avanzados y la integración con startups tecnológicas.

Innovación en packaging y logística

La única feria en España especializada en packaging y logística para la industria alimentaria, Pick&Pack for Food Industry, se celebrará de nuevo de manera simultánea junto a Expo Foodtech. La nueva edición del evento dará a conocer las soluciones más avanzadas en sostenibilidad, automatización y eficiencia logística, desde sistemas de embalaje inteligentes, materiales sostenibles y tecnología para packaging inteligente, hasta almacenes automatizados, AGV, robótica logística y herramientas de trazabilidad.

Asimismo, en el marco del Food 4 Future World Summit, los responsables de packaging y logística de empresas alimentarias podrán descubrir las últimas tendencias y casos de éxito en los summits de packaging y logística, en los que se abordarán la adaptación a las nuevas regulaciones sobre sostenibilidad y gestión de residuos en los envases, la mejora de la eficiencia en el transporte y distribución, la optimización de la cadena de suministro y la implementación de tecnologías que aumenten la trazabilidad y seguridad de los productos alimentarios.