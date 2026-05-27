La apuesta del Gobierno de Javier Milei por aplicar una política económica de inspiración liberal, con reducción del gasto público y un impulso de la actividad del sector privado, está demostrando que funciona. En este sentido, lo importante es que esta mejoría de la situación económica también se traduce en una transformación de las condiciones de vida de buena parte de la población, con la clase media creciendo y la indigencia hundiéndose en la capital argentina.

No obstante, cabe destacar que el crecimiento económico que está registrando el país no se debe a ningún artificio estadístico ni al dopaje procedente del sector público. De hecho, de acuerdo con los datos proporcionados por el organismo estadístico argentino, el Indec, este éxito se está produciendo, precisamente, por el recorte del gasto público.

Crecer recortando el gasto

La economía de Argentina está creciendo en un momento en el que el sector público pierde peso. De esta forma, el pasado mes de marzo la actividad económica, medida según el estimador mensual de actividad económica (EMAE), registró un incremento interanual de 5,5% en términos anuales. Además, en comparación con el mes anterior, la actividad económica creció un 3,5%.

Así las cosas, el informe elaborado por el organismo estadístico destaca que "con relación a igual mes de 2025, catorce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en marzo". Concretamente, destacaron la pesca, con un incremento del 31%, y el sector agrario, cuya actividad creció un 18%.

Así, el Indec explica que "la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6%) y Explotación de minas y canteras (16,3%)". De hecho, el organismo estadístico destaca en su informe que "la suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE".

INDEC

Sin embargo, lo más importante, quizás, sea que este crecimiento económico generalizado que está registrando Argentina se produce en un momento en el que la actividad del sector público, en cambio, se reduce. Precisamente, el Indec explica en su informe que "solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2%) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE".

Así las cosas, todo apunta a que la política de Milei está consiguiendo sentar las bases de una recuperación que se asiente sobre un crecimiento real, en lugar de en un impulso económico artificial. De hecho, como hemos informado en Libertad Digital, de acuerdo con las proyecciones de Fitch Ratings, este año la economía argentina podría crecer un 3,2% al término del ejercicio, lo que supondría encadenar dos años consecutivos de crecimiento, algo que no ocurría desde hacía 15 años.

En este contexto, el comercio exterior también se está dinamizando. Según el Indec, en abril las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 8.914 millones de dólares y las importaciones fueron de 6.204 millones de dólares. Así, el organismo subraya que "el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 15,1% en relación con igual mes del año anterior, y totalizó un monto de 15.118 millones de dólares". Del mismo modo, "en este contexto, la balanza comercial registró un superávit histórico de 2.711 millones de dólares, con un resultado positivo por vigésimo noveno mes consecutivo".

Control de la inflación

Con todo, cabe destacar que, después de varios meses en los que la inflación crecía en términos mensuales, el Gobierno de Milei ha logrado controlar de nuevo los precios y amortiguar de nuevo su crecimiento. Concretamente, según las estadísticas del Indec, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en abril una variación de 2,6% con relación al mes anterior.

INDEC

Como podemos comprobar en el gráfico proporcionado por el organismo técnico, desde hacía varios meses el ritmo de crecimiento mensual de la inflación venía creciendo, habiendo alcanzado el 3,4% en el mes de marzo. Sin embargo, en abril la variación mensual del IPC volvió a reducirse y se quedó en el 2,6%. Por su parte, la inflación anual parece haberse estabilizado también, habiendo permanecido el ritmo de crecimiento de los precios en el entorno del 30% desde hace varios meses.