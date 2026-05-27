Lufthansa descarta la escasez de combustible este verano ante la fuerte demanda de vuelos

El grupo aéreo alemán asegura la normalidad de sus operaciones de cara a la temporada estival. Grupo Lufthansa ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al mercado y a sus clientes al asegurar que en sus seis principales centros de operaciones en el continente europeo —Fráncfort, Múnich, Zúrich, Viena, Bruselas y Roma—, así como en sus bases en el extranjero, no existe ningún riesgo de escasez en el suministro de combustible. Esta garantía resulta fundamental para afrontar los meses de mayor tráfico aéreo del año con plenas garantías operativas.

Así lo ha detallado el director comercial del grupo, Dieter Vranckx, durante una reciente entrevista publicada por la propia compañía aérea. El directivo ha explicado que las refinerías europeas han respondido a las necesidades del mercado y han aumentado su producción de combustible para aviones al máximo de su capacidad. Además, para afianzar este aprovisionamiento, las aerolíneas del conglomerado están recurriendo a la importación de mayores volúmenes desde otros territorios extracomunitarios, destacando las compras a socios comerciales en Norteamérica y África.

La realidad del mercado demuestra la fortaleza del sector turístico y de negocios tras años de incertidumbre. "La demanda de viajes aéreos en todo el mundo se mantiene consistentemente fuerte. La gente quiere volar, descubrir nuevos países y culturas, visitar a familiares y amigos, reunirse con socios comerciales o simplemente disfrutar de sus merecidas vacaciones", ha señalado Vranckx, reflejando el vigor de la libertad de movimientos y el comercio internacional.

Para dar respuesta a este escenario de alta demanda, el consorcio europeo ha estructurado una ambiciosa red de rutas. Actualmente, la compañía ofrece a sus clientes un catálogo que abarca más de 300 destinos repartidos en más de 100 países. Todo ello exige una maquinaria logística de enorme precisión, donde el suministro energético continuo, ahora garantizado, juega un papel determinante.

Por otro lado, al ser interpelado sobre la posibilidad de que se produzca un agravamiento del conflicto en Oriente Próximo y esto acabe derivando en nuevas cancelaciones, el responsable comercial ha recordado las políticas de protección al consumidor que aplican. En caso de incidencias por fuerza mayor, la aerolínea plantea dos opciones claras al cliente: "se reprograma el vuelo o recibe el reembolso íntegro del precio del billete como garantía de devolución".

A pesar del optimismo de cara al verano, el impacto de la guerra y la tensión geopolítica ya se han hecho notar de forma evidente en las cuentas y la estructura del grupo alemán. El pasado mes de abril, la empresa anunció el cierre de su aerolínea de corto radio Lufthansa CityLine, una medida de reestructuración que redujo la capacidad operativa del holding en un 1% y supuso la eliminación de 20.000 vuelos. Como medida de contención adicional, la compañía se vio obligada a suprimir 120 vuelos diarios hasta finales del mes de mayo.