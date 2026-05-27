No hay funeral en la SER por la salida de Àngels Barceló: varios aspirantes se disputan la sucesión

Lo único que ha trascendido de la salida de Àngels Barceló de la cadena SER ha sido que su sustituto en Hoy por Hoy será de promoción interna. La voluntad de Oughourlian es promocionar a alguien de dentro y olvidarse de intentar grandes fichajes.

Hoy son varios los que se postulan para tomar las riendas del primer programa de la mañana en la cadena de Prisa. Los mejor posicionados, siempre según fuentes cercanas a Prisa, son Aimar Bretos y José Luis Sastre, actual número dos de Àngels Barceló.

De hecho, el propio Sastre hizo una intervención este lunes en mitad del programa y en conversación con Barceló para decir que "estamos tristes", aunque "también orgullosos" de lo que han hecho estos años en el programa. Y hasta ahí la tristeza. Sastre sabe bien que es uno de los que ha comprado más papeletas para sustituir a su jefa.

Bretos y Sastre, los mejor posicionados

Aimar Bretos es el director del programa nocturno de la cadena SER, Hora 25, y también suena con fuerza como sustituto de Barceló.

Ahora ha entrado en juego una carrera por la sucesión de la reina de las mañanas de la SER, y da la sensación de que el equipo de la cadena de Prisa está más preocupado de colocarse en buena posición de salida ante los cambios que se avecinan que de llorar a la compañera que se va.

Nuestras fuentes insisten en que Barceló desaparece de la escena por querer aguantarle el pulso a la propiedad de la compañía y querer seguir marcando el paso. Un paso demasiado escorado a la izquierda, hasta para los usuarios del grupo Prisa. Al menos esto es lo que piensa la propiedad, siempre según nuestras fuentes.