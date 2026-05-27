Purga en Prisa: pasa de 14 a 11 consejeros y despide a los cercanos a Sánchez y a Cebrián

En las próximas horas se comunicará quizá el último paso en la ruptura de relaciones con Moncloa en el grupo Prisa. Oughourlian ha decidido dejar el Consejo de Administración en 11 consejeros frente a los 14 que tenía hasta el momento.

La lógica se impone también en el órgano de control de la compañía ya que los consejeros que salen del barco tienen un vínculo evidente con los perdedores de la última guerra. El primero en salir es Andrés Varela Entrecanales, consejero dominical a propuesta de Global Alconaba SL.

Varela Entrecanales ha sido quizá el más crítico con la gestión de la última crisis. Defendió a capa y espada el proyecto de José Miguel Contreras para poner en marcha una nueva TDT desde Prisa para hacer de correa de transmisión del sanchismo, proyecto que abortó Oughourlian y que terminó con los huesos de Carlos Núñez, Contreras y de Pepa Bueno en la calle.

En la Junta de Accionistas que refrendó el jaque mate de Oughourlian a la correa de transmisión de Sanchez en prisa, fue Global Alconaba la que protestó micro en mano por acabar con aquel proyecto.

Ahora que el Gobierno le ha dado a Contreras y a global Alconaba la TDT que querían, parece que tiene poco sentido que Varela Entrecanales siga en Prisa.

De la mano de Varela Entrecanales también ocupaba sillón en el consejo Isabel Sánchez García. Y por la parte de Juan Luis Cebrián , Béatrice de Clermont-Tonnerre.

Los tres abandonan el consejo que queda con 11 miembros dividido en 5 independientes 4 dominicales y 2 ejecutivos.