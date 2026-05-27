El mal de la burocracia: uno de los motivos de la decadencia de Alemania

Desde hace siete años, la economía alemana permanece estancada, y una de las causas es la expansión descontrolada de la burocracia. Apenas existe un país donde empresarios y ciudadanos no se quejen de los trámites administrativos, pero en Alemania el problema ha alcanzado una nueva dimensión. El prestigioso Instituto IFO estima que el exceso de burocracia cuesta a Alemania 146.000 millones de euros de producción económica al año, una cifra equivalente a aproximadamente el 4 % del PIB.

Las empresas han tenido que contratar a cientos de miles de trabajadores —325.000 desde 2022 solamente— para cumplir con la interminable maraña de regulaciones administrativas. En 2010, la legislación federal alemana ocupaba unas 25.000 páginas; hoy se acerca a las 40.000. Cada año se añaden otras 1.000 páginas, y eso sin contar la abundante normativa procedente de la Unión Europea. Estos datos aparecen recogidos en el excelente libro del economista Daniel Stelter, Absturz. So retten wir Deutschland (Crash: cómo salvar Alemania), una obra que está generando un intenso debate en el país.

Promesas de reducir la burocracia

Desde hace décadas, todos los gobiernos alemanes proclaman en innumerables discursos la necesidad de reducir la burocracia. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una reducción "sin precedentes" de la regulación en la UE, pero los hechos apuntan en dirección opuesta. En 2021, la Comisión Europea puso en marcha 1.456 actos legislativos, más que en cualquier otro año desde 2010.

"Resulta difícil identificar cuál de todas las regulaciones supone la carga más pesada para la economía", escribe Stelter, "entre la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro, las normas contra la deforestación, las exigencias de transparencia salarial, las medidas antiblanqueo, las reglas sobre emisiones industriales, las leyes de protección del suelo, las regulaciones sobre envases, las directivas de ecodiseño y muchas otras..."

La regulación europea sobre taxonomía probablemente terminará siendo la carga más onerosa de todas: los políticos deciden qué préstamos son 'buenos' y cuáles son 'malos'. Yo describo este enfoque como una forma de pensamiento propio de la planificación centralizada.

¿Cuál es la diferencia entre una economía de mercado y una economía planificada? En una economía de mercado, millones de empresarios y consumidores deciden qué debe producirse. En una economía planificada, son los políticos quienes toman esas decisiones. La propiedad privada va siendo vaciada progresivamente de contenido hasta convertirse en una mera carcasa, porque el Estado determina qué puede hacer el propietario con sus bienes, qué debe hacer y qué le está prohibido hacer.

¿Por qué no avanza la reducción de la burocracia?

Según Stelter, reducir la burocracia no sería especialmente difícil: "Las medidas esenciales no requieren nuevas leyes; basta con derogar las aprobadas durante los últimos diez o veinte años. Eso es mucho más rápido que redactar y coordinar nueva legislación". Entonces, ¿por qué no sucede? ¿Y por qué el problema es especialmente grave en Alemania?

La mayor parte de las regulaciones burocráticas alemanas son, en realidad, ideología convertida en leyes y reglamentos. Se presentan bajo etiquetas atractivas como 'protección del consumidor', 'protección de los trabajadores', 'protección del medio ambiente' o 'protección de los jóvenes'. En esencia, se trata de ideología de izquierdas y ecologista transformada posteriormente en legislación.

3.200 disposiciones de asistencia social

Ni siquiera recurriendo a la inteligencia artificial y a un considerable esfuerzo científico logró el Instituto IFO elaborar en 2023 un inventario completo de todas las prestaciones sociales existentes y de sus efectos.

Los investigadores documentaron más de 500 programas de ayudas sociales, aunque reconocieron que no podían cuantificar con precisión los objetivos, destinatarios o costes de muchos de ellos. Las prestaciones están dispersas a lo largo de doce códigos sociales que contienen más de 3.200 disposiciones, además de numerosas normativas especiales.

Solo el Gobierno federal ha creado más de 300 programas distintos, muchos de ellos solapados entre sí. Más del 17 % de todos los empleados públicos alemanes trabajan actualmente en el ámbito de la seguridad social. Las instituciones de seguro social emplean por sí solas a 364.000 personas y generan costes administrativos de 25.000 millones de euros.

Los alemanes poseen una cualidad positiva y otra negativa. La positiva es su meticulosidad. La negativa es su inclinación hacia los planteamientos ideológicos radicales. Alemania quiere salvar al mundo de la catástrofe climática y erradicar la pobreza global.

Esto último se persigue mediante la inmigración masiva y la ayuda al desarrollo: ningún otro país del mundo destina tanto dinero a cooperación internacional como Alemania, que dedica 29.100 millones de euros a este fin. Cuando una visión ideológica se aplica con especial rigor y perfeccionismo, el resultado es la asfixiante avalancha de leyes y regulaciones que hoy sufre Alemania.

El Estado sigue creciendo

¿Cambiará esta situación? La reducción de la burocracia no tendrá éxito mientras no se eliminen sus causas profundas, especialmente la ideología de izquierdas y ecologista que la impulsa. Aunque el canciller Friedrich Merz prometió antes de las elecciones que "la izquierda está acabada", la realidad diaria demuestra que no es así.

El Estado continúa expandiéndose. Más de cinco millones de personas trabajan ya en el sector público alemán, lo que representa el 11 % de toda la fuerza laboral del país. Desde 2012, el número de empleados públicos ha aumentado en 584.000 personas, un crecimiento del 14 %.

Si además se incluyen los trabajadores de las instituciones de seguridad social y de las entidades y empresas controladas por el sector público —como, por ejemplo, Deutsche Bahn—, la situación resulta aún más llamativa: desde 2012 se han incorporado otros 943.000 empleados, elevando el total hasta 6,7 millones de personas.