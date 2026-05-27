Sorpresa en el Banco de España: los españoles duplican las reservas de efectivo por precaución

Aunque la digitalización avance cada vez a mayor ritmo, y pese a las ventajas y facilidades que ofrecen las formas de pago digital, el uso de dinero en efectivo sigue siendo mayoritario. Concretamente, la reserva de dinero en efectivo que los ciudadanos mantienen por precaución ha pasado del 0,6% en 2023 al 1,4% en 2025, según el Informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España, presentado en Valladolid. El documento refleja al mismo tiempo una convivencia entre el efectivo como medio de pago mayoritario y el avance de los canales digitales.

De hecho, para el organismo que preside José Luis Escrivá, este fenómeno supone un auténtico motivo de sorpresa. Concretamente, el informe del Banco de España explica al respecto que "entre otros canales más residuales, llama la atención la reserva de efectivo que los propios usuarios mantienen consigo por motivos de precaución, cuyo uso se ha más que duplicado (1,4 % en 2025, frente al 0,6 % de 2023)".

Aumenta la reserva de efectivo

El informe señala que el incremento de la cantidad de efectivo que los ciudadanos mantienen como reserva se produce en un contexto en el que el uso del dinero en metálico sigue siendo elevado. En 2025, el 57% de la población lo utilizó como principal medio de pago, aunque con una presencia creciente de alternativas digitales. El Banco de España enmarca estos datos en un escenario de transformación de hábitos financieros, donde el efectivo mantiene un papel central pero pierde peso en determinados segmentos de población.

En este contexto, pese al avance digital, el efectivo continúa siendo el medio de pago más utilizado en España. El informe indica que su uso principal alcanza al 57% de la población, aunque se observa una reducción del uso diario, que pasa del 64,9% en 2023 al 54,5% en 2025. En paralelo, aumenta el porcentaje de ciudadanos que utiliza principalmente medios digitales, que sube del 40% al 42,5% en el mismo periodo.

De hecho, el acceso al efectivo se realiza cada vez más a través de cajeros automáticos. En 2025, el 78,6% de la población acudía de forma habitual al cajero, frente al 74,2% de 2023. En cambio, el uso de oficinas bancarias para obtener efectivo desciende ligeramente, situándose en el 8,4%, frente al 9,1% registrado dos años antes. También cae la obtención de efectivo en el lugar de trabajo, que baja del 8,9% en 2023 al 6,1% en 2025.

El informe refleja además diferencias significativas según el tamaño del municipio. En localidades de más de 5.000 habitantes, el uso del efectivo como principal medio de pago baja del 59% al 56% entre 2023 y 2025. En municipios de menos de 5.000 habitantes, en cambio, aumenta del 65% al 72%. En zonas sin oficina bancaria estable, el uso del efectivo alcanza el 71%, frente al 68% de 2023. Por edad, el efectivo es el principal medio de pago para el 79% de los mayores de 64 años, un porcentaje que también aumenta respecto a 2023.

Con todo, los pagos digitales continúan ganando presencia. Los pagos con móvil se consolidan como principal medio para el 15,3% de la población, frente al 8,2% de 2023. Así, la herramienta Bizum ya es utilizada por el 37% de la población en transferencias entre particulares.

En cuanto al tipo de pago principal, el uso de tarjetas físicas desciende del 31,9% al 27,3%, mientras que el uso exclusivo de efectivo baja al 10,7%, frente a cerca del 12% de 2023. El uso exclusivo de medios digitales sube ligeramente al 0,8%.