Un experto: "El hedor de la corrupción es terrible y el impacto económico generalizado"

Las informaciones relacionadas con la presunta corrupción del PSOE continúan sucediéndose. Precisamente, este miércoles la UCO ha entrado en la sede del PSOE, la casa de Santos Cerdán y de Gaspar Zarrías, así como en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Todo ello supone un claro lastre para la imagen de nuestro país en el exterior, lo cual podría afectar a la atracción de inversiones y la actividad de nuestra economía.

En Libertad Digital hemos informado de cómo la UCO ha entrado en Ferraz para desmantelar una trama dirigida a boicotear los casos judiciales contra el Gobierno y el PSOE. Sin embargo, tras su audiencia con el papa León XIV, Pedro Sánchez ha insistido en dar "todo su apoyo" a Zapatero, tratando de desmarcarse de "la exmilitante Leire".

El problema de fondo es que todo esto afecta profundamente también a las condiciones de vida del país. La corrupción supone un factor de desestabilización institucional que merma la confianza de los inversores y la seguridad jurídica. Por ello mismo, los países más pobres suelen ser los que tienen las tasas de corrupción más altas.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro analizamos el impacto económico de la corrupción. Así, contamos con el periodista de investigación de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, para profundizar en los detalles de las tramas de corrupción. Además, el profesor universitario José María Rotellar analiza el impacto económico de la corrupción. Precisamente, Rotellar ha incidido en que "el hedor de la corrupción es terrible y el impacto económico generalizado".