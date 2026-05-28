Ana Duato responde a la Audiencia Nacional: "Ya gané hace un año"

Ana Duato ha reaccionado a la decisión de la Audiencia Nacional de anular la sentencia que la absolvió en el caso Nummaria. El tribunal ha ordenado la repetición del juicio contra la actriz y el productor Miguel Ángel Bernardeau con unos magistrados distintos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la actriz ha recordado que la sentencia absolutoria fue, a su juicio, "tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió". Además, ha defendido de nuevo su actuación durante los ejercicios investigados y ha insistido en que siempre cumplió con sus obligaciones tributarias. "Nunca tuve ánimo de defraudar", ha asegurado.

Duato ha señalado que, "tras un calvario judicial de una década", un tribunal "declaró" su "inocencia de forma unánime". La intérprete sostiene que la Agencia Tributaria no quería que aquella resolución pudiera tener efectos más allá de su caso concreto. "La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia", ha denunciado.

La actriz acusa a Hacienda de "ejemplarizar"

En este sentido, la actriz ha acusado a la Agencia Tributaria de utilizar a personas públicas para lanzar un mensaje al resto de contribuyentes. "A las personas públicas nos han utilizado para ejemplarizar, además de meter miedo al resto de contribuyentes desde tiempos de Lola Flores", ha afirmado en el comunicado.

Así las cosas, Duato tendrá que volver a defenderse en los tribunales después de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional haya estimado íntegramente el recurso presentado por el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, contra la sentencia de la Sala de lo Penal que la absolvió junto a Bernardeau de presuntos delitos fiscales.

En concreto, la causa se refiere a la presunta defraudación del IRPF correspondiente a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, en el caso de Duato, mientras que en el caso de Bernardeau afecta al ejercicio 2011.

La Audiencia ve insuficiente la motivación de la absolución

La Sala de Apelación considera que la sentencia absolutoria no explicó ni motivó de forma suficiente las afirmaciones relativas a la inexistencia de defraudación u ocultación. El tribunal se refiere, en el caso de la actriz, a los ingresos percibidos a través de una sociedad instrumental creada con la ayuda del asesor. Según los magistrados, ello habría dado lugar a cuotas del IRPF inferiores a las que correspondían al declararse como renta vitalicia.

Pese a la anulación de la sentencia absolutoria, Duato ha asegurado que afrontará de nuevo el procedimiento con confianza. "Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", ha concluido.