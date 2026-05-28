Bruselas aprueba una lluvia de 500 millones para el campo español por la crisis de los fertilizantes

La Comisión Europea ha dado luz verde este jueves a un paquete de subvenciones públicas de 500 millones de euros impulsado por el Gobierno español para aliviar la subida de los costes de producción que están sufriendo los agricultores por el encarecimiento de los fertilizantes debido a la crisis en Oriente Próximo.

Bruselas permitirá así que España conceda subvenciones directas a las explotaciones agrarias para compensar parte del sobrecoste que soportan desde hace meses por la subida de estos productos básicos para el campo. Según ha explicado la Comisión en un comunicado, las ayudas cubrirán hasta el 70% del aumento de costes ligado a la crisis.

El plan estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026 y fija distintas cuantías según el tipo de explotación. Los agricultores podrán recibir hasta 22 euros por hectárea en terrenos de secano y 55 euros por hectárea en regadío, con un límite máximo de 300 hectáreas por beneficiario.

La aprobación llega en un momento especialmente delicado para el sector agrícola, que lleva tiempo denunciando el fuerte aumento de costes de producción. Los fertilizantes se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para muchas explotaciones, especialmente tras las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el impacto que han tenido sobre las materias primas y la energía.

La Comisión Europea considera que el esquema español encaja dentro del nuevo marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la UE el pasado mes de abril para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis en la región.

Ese mecanismo extraordinario permite a los Estados miembros conceder ayudas puntuales a los sectores más castigados por el aumento de costes energéticos y de materias primas. Además de la agricultura, también afecta a actividades como la pesca, el transporte o las industrias con un elevado consumo energético.

Bruselas sostiene además que el plan español es "necesario, apropiado y proporcionado" para sostener la actividad agrícola y defiende que no distorsiona la competencia dentro del mercado europeo.

La Comisión recuerda, no obstante, que este marco excepcional estará vigente, por ahora, hasta finales de este año y que seguirá revisándolo en función de cómo evolucione la situación en Oriente Próximo y la economía europea.