Civislend supera los 15 millones de euros financiados en más de 350 viviendas en Cádiz

El crowdlending inmobiliario continúa ganando peso en la provincia de Cádiz, que ya se sitúa entre las zonas más activas de Andalucía en financiación participativa aplicada al sector residencial. En este contexto, Civislend ha financiado más de 15 millones de euros en proyectos inmobiliarios en la provincia, participando en el desarrollo de más de 350 viviendas.

Se trata de diez proyectos ubicados en diferentes puntos estratégicos de la provincia, como Cádiz capital, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Sotogrande. Hasta la fecha, seis de estas operaciones ya han sido reembolsadas, mientras que otras cuatro continúan actualmente en fase de desarrollo. En conjunto, las operaciones registran una rentabilidad media total del 15,72% en un plazo aproximado de 19 meses, con la participación de más de 4.700 inversores.

El atractivo inmobiliario de Cádiz se apoya en distintos factores que están reforzando el interés tanto de compradores nacionales como internacionales. La evolución de la demanda residencial, el dinamismo turístico, la calidad de vida y el crecimiento de determinadas zonas urbanas están favoreciendo la aparición de nuevas promociones y oportunidades de inversión. Además, el comportamiento estable del mercado inmobiliario gaditano está impulsando el interés por modelos alternativos de financiación ligados al real estate.

En paralelo, la financiación participativa se está consolidando como una herramienta cada vez más utilizada para impulsar promociones residenciales. Este sistema permite a pequeños y medianos inversores acceder al mercado inmobiliario de una forma más flexible, mientras que los promotores encuentran una vía complementaria a la financiación bancaria tradicional para acelerar el desarrollo de sus proyectos.

Dentro de la provincia, los proyectos financiados abarcan diferentes segmentos del mercado: promociones plurifamiliares, vivienda unifamiliar, operaciones sobre suelo y desarrollos de obra nueva.

Uno de los segmentos con mayor proyección dentro del mercado inmobiliario español es el de las residencias de estudiantes. La falta de oferta especializada y el aumento constante del número de estudiantes desplazados están favoreciendo la aparición de nuevos desarrollos en distintas ciudades universitarias.

En esta línea, Civislend ha participado recientemente en la financiación de una residencia universitaria situada en el centro histórico de Cádiz. El proyecto contempla 132 habitaciones, piscina en cubierta, solárium y amplias zonas comunes orientadas a estudiantes universitarios. La operación responde a la elevada demanda de alojamiento vinculada a instituciones académicas como la Universidad de Cabs, que supera los 20.000 estudiantes matriculados.

Cádiz reúne muchas de las características que actualmente buscan los inversores inmobiliarios: demanda residencial, atractivo internacional y capacidad de crecimiento. Además, segmentos como el alojamiento universitario están experimentando una evolución muy positiva dentro del mercado inmobiliario.

Desde su lanzamiento en 2017, Civislend ha participado en la financiación de 174 proyectos inmobiliarios hasta la fecha, más de 338 millones de euros de fondos captados y más de 100 millones de euros devueltos en más del 80%, con una rentabilidad del 13% en un plazo de 15 meses, consolidándose como el principal referente del crowdlending inmobiliario en España.

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