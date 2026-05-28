El cambio demográfico de España: a la cabeza de la UE en inmigración y emigración

La inmigración es un problema que preocupa cada vez más a la población, sobre todo por las indeseables consecuencias que conlleva cuando se produce de forma masiva y descontrolada. De este modo, en países como Francia o Bélgica, el problema de la inmigración irregular ha motivado, incluso, la formación de barrios en los que impera la inseguridad y la policía no puede entrar para garantizar el orden legal.

En este contexto, España se ha convertido en el país de la UE que más inmigrantes recibe al cabo del año. Nuestro país es, del mismo modo, el que más número de emigraciones registra del conjunto de la UE. Así se desprende de un informe elaborado por Eurostat, donde se explica que, a 1 de enero de 2025, en la UE vivían 451 millones de personas, lo que representa aproximadamente 1 millón de personas más que el año anterior.

Líder en inmigración y emigración

De acuerdo con los datos de Eurostat, en el año 2024 se registraron casi 6 millones de inmigrantes en los países de la UE. Concretamente, 4,2 millones de personas –es decir, el 74% del total– procedían de países no pertenecientes a la UE, mientras que 1,5 millones –el 26%– que habían residido previamente en un país de la UE emigraron a otro país de la UE.

Así las cosas, Eurostat destaca que, en el año 2024, el mayor número de personas que inmigraron se registró en España, donde llegaron casi 1,3 millones de personas, el 23% del total de inmigrantes en los países de la UE. En segundo lugar se situó Alemania, con 1,08 millones de inmigrantes, lo que representó el 19% del total. Por su parte, a Italia llegó el 8% de los inmigrantes, con 452.000 personas, mientras que Francia recibió otro 8% del total, con casi 440.000 personas.

De este modo, Eurostat subraya que "los inmigrantes que entraron en estos cuatro países representaron el 57% del total de inmigrantes que entraron en la UE en 2024", señalando asimismo que "Eslovaquia, seguida de Letonia, Estonia y Luxemburgo, registró el menor número de inmigrantes, con menos del 0,5% cada uno".

Eurostat

Por otra parte, Eurostat detalla también cómo 3,1 millones de personas procedentes de países de la UE emigraron en 2024. De ellos, 1,5 millones se trasladaron a otro país de la UE y más de 1,5 millones a países fuera de la UE. Así, el mayor número de personas que emigraron se registró en España, con 662.000 personas que salieron del país –el 21% del total de emigrantes–. Del mismo modo, Alemania se situó en segundo lugar, con 584.000 emigrantes, seguida de Francia, de donde salieron 263.000 personas.

Eurostat

Estos flujos migratorios se producen en un momento en el que, además, España se sitúa entre los países que registran una tasa de natalidad más baja del conjunto de la OCDE. De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, la brecha entre jubilaciones y nacimientos se ha disparado en nuestro país un 760% en solo dos años.

Al respecto, Eurostat explica en su informe que "en 2024, la tasa bruta de natalidad fue de 7,9 nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes". Así, las tasas más altas se registraron en Chipre, con 10 nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes, Irlanda, donde la tasa fue de 9,9, y Francia, con una tasa de 9,6. En cambio, las más bajas se dieron en Italia, con 6,3 nacimientos, España, donde la tasa fue de 6,5, y, finalmente, Lituania y Grecia, ambas con 6,6.