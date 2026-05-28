El mapa mundial del café da un vuelco: Asia ya produce el 32% y arrincona a Sudamérica

Si hay una bebida que no puede faltar en casi ningún desayuno espa#ol, esa es el café. Esta bebida estimulante es una pieza fundamental en el día a día de millones de personas, que se toman con facilidad dos o tres —o más— cafés al día. Aunque en el imaginario colectivo se considera a países como Colombia o Etiopía entre los mejores productores de café, la realidad es que es mucho más probable estar tomando un café producido en Vietnam que en cualquiera de los países mencionados.

Y es que el mapa de productores de café ha variado considerablemente desde 1961 hasta nuestros días. Así lo podemos ver en el siguiente gráfico de Our World in Data según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Como se puede ver en el gráfico, el origen del café producido en todo el mundo ha variado en los más de 60 años transcurridos desde 1961 hasta 2024. Si en 1961 el 62,7% del café se producía en América del Sur, en 2024 esa cifra cayó hasta el 41,4% del total. África producía en 1961 el 19,22% de todo el café mundial, mientras que en la actualidad produce algo menos, el 16,93% del total a nivel mundial.

También el panorama ha variado en regiones como Asia y América del Norte. Especialmente llamativo es lo que ha ocurrido en Asia, que ha pasado de producir apenas el 4,43% del café mundial en 1961 a producir el 32% en 2024, siendo en la actualidad la segunda región con mayor producción de café en todo el planeta. Por su parte, América del Norte —que superaba a toda Asia en 1961— ha pasado de producir el 13,4% de todo el café mundial en 1961 a producir el 7,87% en 2024.

Asia pasa de producir el 4,4% al 32% del café mundial

En el caso de Asia, que es la única de estas regiones donde ha aumentado el porcentaje de participación sobre el total, tenemos que más de la mitad de su producción de café en 2024 provino de Vietnam. En concreto, Vietnam produjo 2,02 millones de toneladas de café en 2024 frente a los 3,61 millones de toneladas que se produjeron en toda Asia.

Los números de este paíes de 103 millones de habitantes son asombrosos, pues supera en producción a toda África —1,91 millones de toneladas— y produce más del doble que toda América del Norte —887.887 toneladas—. Sin embargo, y como se puede ver en el siguiente gráfico, la producción de café en Vietnam no se disparó hasta el año 1990.

En 1990 Vietnam producía alrededor de 92.000 toneladas de café, una cifra que aumentó a 2,02 millones de toneladas 34 años después. Es decir, sólo en Vietnam se produce alrededor del 17,9% de todo el café mundial. No obstante, no es el país que más café produce en todo el planeta, puesto que ese puesto está reservado para Brasil.

Tal y como se ilustra en el gráfico, Brasil produjo 3,39 millones de toneladas de café sobre un total mundial de 11,28 millones de toneladas. Es decir, Brasil es el primer productor mundial de café al representar el 30% de toda la producción, seguido de Vietnam y Colombia. Esta última fue superada por el país asiático en 1999, como se puede ver en el siguiente gráfico.

De esta forma, se observa cómo Asia se está convirtiendo en uno de los mayores productores de café del planeta, con Vietnam liderando este crecimiento en las últimas décadas tras haber superado incluso a un referente como Colombia.