El primer Desayuno organizado por AP institute aborda la toma de decisiones en entornos complejos

AP Institute ha celebrado esta semana la primera edición del ciclo 'Desayunos AP Institute | Conversaciones público-privadas', una nueva iniciativa impulsada por la institución para generar espacios de diálogo de alto nivel entre empresas, instituciones y organizaciones en torno a los grandes retos que condicionan hoy la toma de decisiones estratégicas.

Bajo el título 'Decidir en entornos complejos', el encuentro reunió a representantes del ámbito institucional, empresarial y de los asuntos públicos para reflexionar sobre anticipación regulatoria, gobernanza, legitimidad institucional y colaboración público-privada en un contexto cada vez más marcado por la complejidad normativa y la transformación del entorno político y económico.

La sesión contó con la participación de Ángel García Castillejo, vicepresidente de la CNMC; Antonio Rodríguez Rivera, director de Relaciones Institucionales de Banco Sabadell; y Blanca Ulibarri, directora del Gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales en KPMG. La conversación estuvo moderada por Carlos Hernández, socio fundador de Silverback y ex abogado del Estado.

Empresas e instituciones, cara a cara

Entre las organizaciones y compañías asistentes se encontraban representantes de Naturgy, BME/SIX Group, NITID Corporate Affairs, DigitalES, Endesa, Círculo de Empresarios, MAPFRE, Redeia, Digi Spain Telecom, Produlce, CECA y BeConfluence, entre otras entidades vinculadas al ecosistema institucional y empresarial.

Durante el desayuno se abordó cómo la función de asuntos públicos ha evolucionado desde una lógica reactiva hacia una función cada vez más estratégica, vinculada a la capacidad de anticipación, comprensión del contexto y acompañamiento a la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

Joan Navarro, presidente de AP Institute, fue el encargado de abrir el encuentro y destacó la necesidad de impulsar "espacios de conversación útiles, rigurosos y transversales entre quienes participan en la construcción del interés público desde distintos ámbitos".

Una función que deja de ser reactiva

La alta participación y acogida del encuentro confirma el interés creciente por generar foros de intercambio entre organizaciones, empresas e instituciones capaces de abordar desde una perspectiva práctica los desafíos que plantea la relación entre el sector público y privado.

Con esta iniciativa, AP Institute indica que continúa reforzando su papel como espacio de referencia para el ecosistema de los asuntos públicos en España y anuncia su voluntad de dar continuidad al ciclo con nuevas ediciones a partir del próximo otoño.