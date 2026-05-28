El Santander se adelanta a las imposiciones de la nueva Ley de Movilidad Sostenible

La movilidad sostenible en el seno de las empresas se ha convertido en una cuestión estratégica de competitividad y en una ventaja de futuro, más allá del cuidado y respeto medioambiental. En los últimos años, la presión regulatoria europea y nacional y factores como el aumento del precio de los combustibles, además de la creciente preocupación por el impacto ambiental del transporte, han convertido esta cuestión en una prioridad estratégica para muchas compañías.

España se encuentra ahora en un momento clave con la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que obligará a numerosas empresas e instituciones a implantar medidas concretas para reducir el impacto ambiental derivado de los desplazamientos laborales.

La nueva Ley de Movilidad Sostenible (9/2025, de 3 de diciembre) establece que las organizaciones con más de 200 empleados en un mismo centro de trabajo o más de 100 trabajadores por turno deberán incorporar medidas específicas de movilidad sostenible en sus convenios colectivos o desarrollar planes específicos de movilidad al trabajo. El plazo de adaptación concluye el próximo 5 de diciembre de 2026.

Las medidas que contempla la ley son amplias y afectan tanto a la organización interna de las compañías como a sus inversiones futuras. Entre otras cuestiones, las empresas deberán poner en marcha medidas como fomentar el uso del transporte colectivo o compartido, impulsar el teletrabajo cuando sea posible, favorecer la utilización de vehículos de bajas emisiones, avanzar en la electrificación de flotas corporativas o instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otras. Además, la normativa también alcanza a determinadas instituciones y entidades públicas, como universidades, hospitales, organismos públicos y consorcios, siempre que superen los umbrales establecidos.

En este contexto, Banco Santander ha decidido adelantarse a las exigencias regulatorias con el lanzamiento de un nuevo servicio integral dirigido a ayudar a las empresas a adaptarse a la Ley de Movilidad Sostenible. La entidad financiera ha puesto en marcha una propuesta que combina asesoramiento estratégico, financiación especializada y soluciones tecnológicas para facilitar tanto el diseño como la implantación de los futuros planes de movilidad.

Desde el banco se estima que la nueva regulación podría afectar en una primera fase a más de 1.000 empresas clientes, motivo por el cual han desarrollado un modelo de acompañamiento integral que cubre todas las fases del proceso. La propuesta ha sido diseñada junto a distintos partners especializados y contempla desde el diagnóstico inicial hasta la ejecución final de las medidas.

En este sentido, Pablo Alonso, responsable de finanzas sostenibles de Santander España, señala que "las empresas van a tener que adaptarse a una nueva obligación regulatoria, pero también les dará la oportunidad de mejorar su eficiencia, ser más competitivas y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad. Nuestro objetivo es acompañarlas en todo el proceso, facilitando tanto el diseño del plan como su ejecución".

La iniciativa se enmarca en la estrategia global de sostenibilidad del Santander y en su apuesta por acompañar a las empresas en su transición energética y transformación sostenible.

La movilidad sostenible se ha convertido, además, en uno de los ámbitos con mayor potencial de inversión en Europa. Según estimaciones de la Comisión Europea, la transformación del modelo de transporte requerirá inversiones millonarias durante las próximas décadas para modernizar infraestructuras, impulsar la electrificación y desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas.

En España, el mercado también muestra señales de aceleración. Las matriculaciones de vehículos eléctricos continúan creciendo año tras año y cada vez más empresas incorporan criterios de sostenibilidad en sus decisiones de movilidad corporativa. A ello se suma el impulso de los fondos europeos Next Generation, que han destinado importantes recursos a proyectos relacionados con movilidad sostenible, eficiencia energética y digitalización.

La falta de conocimiento técnico, la complejidad regulatoria, los costes iniciales de inversión y la necesidad de coordinar múltiples áreas internas dificultan en muchos casos la implantación de planes de movilidad efectivos. Por ello, la aparición de soluciones integrales como la que presenta Banco Santander puede convertirse en un elemento clave para acelerar la adaptación empresarial. Una propuesta que supone un paso más en su objetivo de acompañar a las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles, integrando asesoramiento estratégico y soluciones financieras que les ayuden a ganar competitividad más allá de las exigencias regulatorias.