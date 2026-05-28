Europa expedienta a España por el ecopostureo y las normas de protección frente al plomo

Nuevo golpe de la UE contra España. Este jueves la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado aún a su legislación nacional las nuevas normas europeas destinadas a reforzar la protección de los trabajadores frente a la exposición al plomo y a los diisocianatos, sustancias vinculadas a enfermedades respiratorias y otros efectos graves para la salud, tal y como se establecía en la Directiva (UE) 2024/869. Junto a España, la Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción por el mismo motivo contra Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Portugal y Eslovaquia.

Así lo ha anunciado la Comisión Europea, que detalla que "el plazo de transposición finalizó el 9 de abril de 2026". Concretamente, el expediente sancionador comienza con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. En ella, Bruselas detalla las irregularidades detectadas y concede al Gobierno un plazo de dos meses para completar la transposición de la Directiva (UE) 2024/869 y comunicar formalmente las medidas adoptadas.

Nuevos límites para el plomo

La directiva de la UE modifica la legislación europea relativa a la protección de los trabajadores frente a sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, además de actualizar las normas sobre agentes químicos en el entorno laboral. Entre las principales novedades, la norma establece límites profesionales y biológicos significativamente más bajos para el plomo y sus compuestos inorgánicos.

Según recuerda la Comisión Europea, el plomo es una sustancia reprotóxica peligrosa para la que no puede establecerse científicamente un nivel seguro de exposición. En este sentido, el Ejecutivo comunitario sostiene que la actualización de estos valores busca mejorar la protección de los trabajadores en sectores donde existe riesgo de contacto con este material, presente en actividades industriales, construcción, reciclaje o fabricación de baterías, entre otras. Además, la directiva también contempla medidas específicas de vigilancia sanitaria y control de la exposición en el entorno laboral para reducir los riesgos asociados a este tipo de sustancias.

Asimismo, otro de los aspectos centrales de la normativa es la introducción de valores máximos vinculantes de exposición profesional para los diisocianatos. Estas sustancias químicas se utilizan en distintos procesos industriales y están asociadas, según la Comisión Europea, al desarrollo de asma laboral y otros efectos graves para la salud. Además, actúan como sensibilizantes cutáneos y respiratorios.

Así las cosas, la nueva regulación pretende establecer un marco común de protección en todos los Estados miembros mediante límites obligatorios que reduzcan la exposición de los trabajadores a estos compuestos. Bruselas considera que la adopción homogénea de estas normas es necesaria para garantizar condiciones equivalentes de seguridad y salud laboral en toda la Unión Europea.

En cualquier caso, la apertura del expediente constituye la primera fase formal del procedimiento de infracción comunitario. Tras recibir la carta de emplazamiento, los Estados afectados deben responder a las observaciones de Bruselas y comunicar las medidas adoptadas para corregir la situación. Si la Comisión considera insuficiente la respuesta o mantiene el incumplimiento, puede avanzar a la siguiente etapa mediante el envío de un dictamen motivado, último paso antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Otro expediente por el ‘ecopostureo’

Asimismo, la Comisión Europea ha abierto este jueves otro procedimiento de infracción distinto contra España y otros diecinueve Estados miembros por no haber adaptado aún su legislación nacional a las nuevas normas comunitarias destinadas a combatir el denominado ecopostureo o greenwashing en productos y servicios. Concretamente, el expediente comienza con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales, primer paso formal del procedimiento sancionador comunitario. De este modo, Bruselas concede ahora a los países afectados un plazo de dos meses para responder y comunicar las medidas adoptadas para incorporar plenamente la directiva al ordenamiento jurídico nacional.

Al respecto, la Comisión Europea explica que la normativa europea busca reforzar la protección de los consumidores frente a alegaciones ambientales engañosas y mejorar la transparencia de las etiquetas de sostenibilidad utilizadas por las empresas. De hecho, el organismo incide en que esta directiva tiene como objetivo mejorar "la fiabilidad y la transparencia de las alegaciones ecológicas y de las etiquetas de sostenibilidad".

Los Estados miembros tenían de plazo hasta el pasado 27 de marzo de 2026 para transponer la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales. Sin embargo, según la Comisión, los países afectados no han completado todavía la adaptación de sus normativas internas. Así, la apertura del expediente supone el inicio del procedimiento de control que la Comisión Europea utiliza para verificar el cumplimiento del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros.