La Audiencia Nacional anula la victoria de Ana Duato contra Hacienda y ordena repetir el juicio

Ana Duato tendrá que enfrentarse nuevamente a Hacienda en los tribunales después de que la Audiencia Nacional haya anulado la sentencia que absolvió a la actriz y al productor Miguel Ángel Bernardeau en el marco del caso Nummaria. En consecuencia, el órgano judicial ha ordenado en una resolución de la Sala de Apelación la repetición del juicio con un tribunal distinto.

Por otra parte, el tribunal también ha revisado la condena impuesta al asesor fiscal y propietario del despacho Nummaria, Fernando Peña. De este modo, se ha decidido reducir su pena de 80 a 78 años de prisión al apreciar la prescripción de uno de los delitos fiscales por los que fue condenado y ajustar algunas de las cuotas defraudadas en otros procedimientos.

Repetición del juicio

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha concluido que la sentencia recurrida no justifica de forma suficiente, ni con una motivación lógica, la absolución de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau. Concretamente, en su resolución el tribunal subraya que, dentro de sus competencias como órgano de apelación, no puede revocar directamente el juicio de culpabilidad ni dictar una condena.

En este sentido, la Audiencia Nacional considera, en cambio, que entre sus competencias como órgano de apelación sí está incluida la capacidad de revisar si las razones que sustentan una absolución cumplen con las exigencias de motivación razonable establecidas en el ordenamiento jurídico. Así, el tribunal considera que, en este caso, dicha motivación no se ha producido de manera adecuada, lo que lleva a la anulación del fallo absolutorio y a la orden de repetir el juicio.

Así las cosas, la resolución establece que el procedimiento deberá repetirse ante un tribunal distinto al que dictó la sentencia ahora anulada. De este modo, se abre una nueva fase judicial en la que se volverán a analizar las responsabilidades penales de los acusados.

En esta resolución, la Sala de Apelación revisa la situación del asesor fiscal Fernando Peña, considerado el principal acusado del caso. Al respecto, el tribunal ha decidido reducir su condena en dos años, pasando de 80 a 78 años de prisión. Según detalla el tribunal, esta modificación se debe a la apreciación de que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado había prescrito, además de una revisión de las cuotas defraudadas en algunos de los delitos atribuidos a sus clientes.

Revisión de la sentencia

Con todo, la Audiencia Nacional no entra en esta fase a valorar de nuevo los hechos, sino que centra su decisión en la revisión del razonamiento jurídico de la sentencia anterior, especialmente en lo relativo a la absolución de los acusados. En este sentido, el tribunal insiste en que la motivación de las sentencias debe cumplir con estándares de racionalidad y suficiencia para garantizar la tutela judicial efectiva.