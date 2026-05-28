La casa de comidas de dos veinteañeros que arrasa en redes: "Trabajamos mínimo 12 horas al día"

Con apenas 21 y 22 años, Kevin Vidal y Desirée Poveda han conseguido algo poco habitual entre jóvenes de su generación: levantar desde cero una casa de comidas en Valencia que hoy sirve hasta 1.000 raciones al día.

Su historia, sin embargo, está lejos de parecerse a la imagen idealizada del éxito rápido en redes sociales. Detrás de los vídeos virales de TikTok e Instagram hay madrugones a las cuatro de la mañana, jornadas de más de doce horas y una renuncia casi total a la vida social. "El primer año hemos sufrido muchísimo", reconoce Kevin durante la primera entrevista que han concedido a Libre Mercado. "Trabajando mínimo 12 horas al día, de martes a domingo, sin prácticamente tener vida para nosotros".

La pareja abrió el local el 1 de enero de 2025, cuando él todavía no había cumplido los 20 años y ella aún tenía 20. Lo hicieron apoyados únicamente por sus familias y sin formación en cocina.

@ccsalypimienta Mientras la ciudad duerme, muchos ya estamos en marcha 🌙➡️☀️ Mucha gente madrugando y "dejándose la piel " cada día para sacar su trabajo adelante, y nosotros somos uno más. Mercado de Valencia, cargar, preparar y darlo todo para que nuestro local siga creciendo ❤️‍🔥 Gracias a todos los que apoyáis, compartís y valoráis el esfuerzo que hay detrás de cada pequeño negocio 🙌 . A tope!!!! #autonomos #jovenes #pareja #diadia ♬ sonido original - Sal y Pimienta KyD🥘✨

Un negocio nacido entre fogones familiares

Aunque ninguno estudió cocina, ambos crecieron rodeados de restaurantes y comidas. Kevin aprendió desde niño en el negocio familiar de su padre. "Desde los cinco o seis años ya estaba viendo cómo se hacían las cosas", explica.

Desirée, por su parte, comenzó a trabajar siendo adolescente en la casa de comidas del padre de Kevin. Allí fue aprendiendo el oficio hasta que ambos decidieron dar el paso de emprender juntos. La oportunidad llegó casi por casualidad, cuando encontraron un local que se traspasaba. "Surgió todo improvisado", recuerda ella. "Justamente ese día vimos el local y nos lanzamos".

Jornadas interminables

Los jóvenes reconocen que comenzaron en condiciones muy difíciles. El local estaba en peor estado del que aparentaba y tuvieron que invertir gran parte de sus primeros ingresos en reformar la cocina. "Entramos con unas ansias increíbles y luego vimos que aquello estaba totalmente destrozado", cuenta Kevin. "Nos ha tocado reinvertir el dinero que hemos ganado en reformar la cocina".

Actualmente continúan realizando obras para ampliar la capacidad del negocio y poder asumir la creciente demanda. Su rutina diaria empieza antes del amanecer. Dos veces por semana se desplazan de madrugada a Mercavalencia para comprar producto fresco directamente a agricultores y proveedores. El resto de días arrancan la jornada a las cinco de la mañana. "Si no lo hacemos así, nos morimos", bromean.

El precio de emprender joven

El crecimiento del negocio también ha tenido consecuencias personales. Mientras la mayoría de jóvenes de su edad disfruta de fines de semana y tiempo libre, ellos trabajan precisamente en los momentos de mayor actividad. "No vemos prácticamente a nuestros amigos", admite Desirée. "Nos hemos apartado mucho de la vida social".

A pesar del cansancio, ambos insisten en que el apoyo mutuo ha sido clave para resistir los momentos más duros. "Nos queremos mucho y siempre hemos intentado pensar en positivo", explica Kevin.

La ayuda familiar también ha sido fundamental. Los ahorros iniciales con los que arrancaron el negocio procedían de sus padres, quienes confiaron plenamente en ellos pese a su juventud. "Con la edad que tenemos no teníamos prácticamente nada ahorrado", reconoce Kevin. "Eran los ahorros de nuestros padres, que les hemos devuelto con mucho esfuerzo".

El impulso inesperado de TikTok

La gran explosión del negocio llegó gracias a las redes sociales. Fue Desirée quien insistió en empezar a publicar vídeos mostrando el día a día del local, aunque al principio Kevin no estaba convencido. "Yo pensaba que la gente se iba a reír de nosotros", admite entre risas.

Sin embargo, la naturalidad con la que muestran su rutina terminó conectando con miles de personas. Sus vídeos enseñando los madrugones, las compras en Mercavalencia o las jornadas maratonianas comenzaron a viralizarse hasta convertir el negocio en un fenómeno.

Ese éxito digital también ha multiplicado la presión. Muchos vecinos del barrio se quedan sin comida debido a la llegada masiva de clientes atraídos por Instagram y TikTok. "Nos está comiendo la vida", reconoce Kevin. "Somos solo dos personas cocinando". La situación les ha obligado incluso a empezar a contratar ayuda para poder asumir el volumen de trabajo.

Una visión diferente del éxito

Pese al crecimiento del negocio, ambos aseguran que no quieren construir un imperio de locales ni perjudicar a otros pequeños negocios del sector. "No queremos quitarle la faena a nadie", afirma Kevin. "Hay mucha gente currante como nosotros".

Su idea de futuro pasa más por organizar eventos y seguir creciendo poco a poco, manteniendo la esencia familiar del proyecto. Durante toda la conversación repiten una misma idea: la importancia de la actitud y del trato humano. "Todo lo bueno que nos ha pasado ha sido por hacer las cosas con bondad", sostiene Kevin. "Siempre con una sonrisa y siendo agradecidos".