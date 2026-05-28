La corrupción destroza la reputación y la seguridad jurídica en España

Cada vez hay más estudios que miden el impacto reputacional en los resultados de las empresas. También existen varios informes que miden ese mismo impacto en los países. La reputación de España está a la baja y de eso habla mucho y mal el desplome de la inversión extranjera bruta en España, que ha caído un 44% desde 2018 hasta hoy.

En definitiva, a merced de los casos de corrupción que inundan las portadas, España libra una batalla silenciosa ante el persistente deterioro de su calidad institucional. Los datos recientes encienden las alarmas: el desplome en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, que sitúa al país en el puesto 49 global, evidencia una de las peores dinámicas dentro de la Unión Europea. No es un hecho aislado. En el prestigioso Nation Brands Index de Anholt-Ipsos, la dimensión de "Gobernanza" actúa como un ancla; mientras el turismo y la cultura impulsan nuestra proyección, la desconfianza en la limpieza del Estado frena en seco el potencial global de la Marca España.

El verdadero peligro de este goteo de escándalos —desde las sombras en la contratación pública hasta las tramas ministeriales— no radica solo en el titular de apertura, sino en la erosión de la seguridad jurídica. La constante crispación y el choque abierto entre el poder ejecutivo y el judicial proyectan hacia el exterior una preocupante imagen de inestabilidad regulatoria. Para los inversores internacionales, la predictibilidad es un valor sagrado; cuando las reglas del juego se perciben volátiles, el capital se vuelve cauteloso.

Existe, sin embargo, una paradoja. La economía española resiste y la inversión extranjera no se ha desplomado. Los mercados parecen haber aprendido a aislar el ruido político de Madrid de las realidades tangibles del país. Infraestructuras energéticas de vanguardia, talento cualificado y el impulso de los fondos europeos actúan como un escudo robusto frente al desgaste gubernamental.

Pero no conviene confiarse. Vivir de las rentas del soft power y de las fortalezas estructurales tiene un límite. Ninguna economía, por resiliente que sea, puede crecer de espaldas a la degradación de sus instituciones. Regenerar la confianza y devolver la ejemplaridad a la gobernanza no es ya una cuestión de ética partidista, sino una urgencia económica inaplazable. En definitiva: un desastre.