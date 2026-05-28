La gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez no está impulsando un crecimiento real en nuestro país. Los datos macroeconómicos de los que presume el Gobierno se deben, principalmente, al dopaje y el sustento que supone el gasto público. En consecuencia, no es de extrañar que la deuda pública también se incremente a un ritmo vertiginoso. De hecho, España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la deuda pública desde la crisis financiera.

Líderes en endeudamiento

Lejos de ser anecdótico, el incremento de la deuda pública implica un lastre de carácter estructural para el conjunto de la economía. Esto es especialmente preocupante en un momento en el que, en términos absolutos, la deuda no deja de encadenar niveles récord. Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda pública se situó en marzo de 2026 en el 101,6% del PIB, alcanzando los 1,74 billones de euros.

Como podemos comprobar a continuación, teniendo en cuenta que la deuda pública alcanzó en marzo los 1,74 billones de euros, el incremento en solo un año ha sido del 4,2%, puesto que en marzo de 2025 se situó en los 1,67 billones. No obstante, este incremento alcanza el 38% en comparación con marzo de 2020, cuando la deuda pública fue de 1,26 billones en términos absolutos.

Banco de España

En este sentido, un informe de la OCDE demuestra que España es el país, de entre los que forman parte de la organización, donde más ha aumentado la deuda pública desde la crisis financiera. Concretamente, entre 2007 y 2024, la deuda española se incrementó en 67 puntos del PIB, hasta situarse en el 109% del PIB. Tras España figuran EEUU, Japón y Francia, todos con un aumento de 59 puntos del PIB, mientras que Grecia registró un incremento de 55 puntos.

En cualquier caso, en términos de deuda sobre PIB, según la OCDE Japón continúa siendo el país con el mayor nivel de deuda pública, con un 212% del PIB en 2024. Por su parte, Grecia alcanzó el 170%, EEUU el 123% y Francia el 117%.

Por otra parte, el informe recoge también los casos de los países que han logrado reducir su deuda en este periodo. Concretamente, el estudio destaca cómo Israel la rebajó en 11 puntos hasta el 68% del PIB, mientras que Suiza la redujo en 6 puntos, hasta el 40%.

Presión sobre el gasto

Con todo, la OCDE subraya que las cuentas públicas afrontan presiones crecientes derivadas del gasto social y sanitario. En este sentido, la organización atribuye buena parte de esta tendencia al envejecimiento demográfico previsto en las próximas décadas. Precisamente, desde 2007 el gasto público medio destinado a estas partidas pasó del 39,7% del PIB al 43,1% en 2023, una evolución que el organismo considera 'estructural'.

A estas necesidades se suma el aumento previsto del gasto en defensa entre los miembros de la OTAN. Así, el informe recuerda el compromiso de elevar el gasto militar hasta al menos el 3,5% del PIB, además de destinar otro 1,5% del PIB a infraestructuras, protección civil, redes estratégicas y refuerzo de la industria militar.