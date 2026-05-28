Reino Unido se revuelve contra las normas ecologistas de Bruselas por miedo al desabastecimiento

El Reino Unido ha dado un toque de atención a la Unión Europea por querer imponer sus estándares medioambientales a terceros países a través de normativas como la ley antideforestación o las cláusulas verdes incluidas en los nuevos acuerdos comerciales. Alerta de que pueden acabar poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos y disparando los costes de importación.

Fresh Produce Consortium (FPC), la principal organización británica del sector de frutas y hortalizas, ha lanzado un mensaje muy claro: el Reino Unido no puede depender sólo de la producción nacional para garantizar el suministro de alimentos. El país necesita mantener una red global de proveedores fuerte y diversificada para asegurar frutas y hortalizas durante todo el año.

La preocupación del sector llega en pleno acercamiento comercial entre Londres y Bruselas tras el Brexit. El Gobierno británico negocia ahora una relación más fluida con la UE para reducir trabas comerciales y simplificar parte de los controles fronterizos. El problema, según el FPC, es que ese acercamiento puede acabar obligando al Reino Unido a aceptar también parte de las normas europeas para las importaciones de alimentos procedentes de terceros países.

Según la información adelantada por el portal especializado Fruit Today, el FPC cuestiona que la Unión Europea pueda cubrir por sí sola toda la demanda británica de frutas y hortalizas. Su director ejecutivo, Nigel Jenney, defiende que el mercado necesita un equilibrio entre producción nacional, suministro europeo e importaciones del resto del mundo. De hecho, el país importa alrededor de cuatro millones de toneladas de producto fresco procedente de fuera de la UE, cerca de la mitad de todas sus importaciones hortofrutícolas.

Más burocracia, más costes

La organización agraria teme que este tipo de medidas añada más burocracia, más controles y más costes a las importaciones desde terceros países. También carga contra endurecer los controles sanitarios y fitosanitarios porque, según afirma, muchas de esas inspecciones tienen un carácter más proteccionista que científico y recuerda que, tras el Brexit, el Reino Unido eliminó parte de los controles fronterizos que consideraba obsoletos.

El temor de las empresas es que todas esas nuevas exigencias terminen trasladándose al precio final de los alimentos. El FPC calcula que las medidas en estudio podrían añadir cientos de millones de libras en costes extra para los importadores en un momento marcado por la inflación y la volatilidad del comercio internacional.

Pese a las críticas, el sector asegura que sí apoya una mejora de las relaciones comerciales entre Londres y Bruselas. Lo que rechaza es que ese acercamiento debilite la seguridad alimentaria británica o complique todavía más el comercio con proveedores de fuera de la UE.