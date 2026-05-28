Trump pide al Tribunal Supremo que tumbe el intento de España de impagar los laudos renovables

El Gobierno de Estados Unidos ha recomendado formalmente a su Tribunal Supremo que rechace la petición presentada por el Reino de España para revisar las sentencias que permiten ejecutar en suelo norteamericano los laudos arbitrales favorables a inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

La posición del Ejecutivo estadounidense ha quedado reflejada en un escrito de 28 páginas firmado por el Solicitor General, la máxima autoridad jurídica que representa al Gobierno federal ante el Tribunal Supremo. El documento solicita de forma expresa que "la petición de certiorari debe ser denegada", cerrando filas contra la estrategia desplegada por la Abogacía del Estado para evitar el pago de los laudos internacionales.

El caso enfrenta al Reino de España con Blasket Renewable Investments, firma que ha canalizado una parte importante de las reclamaciones impulsadas por los acreedores internacionales. Según los datos recogidos en el escrito, España acumula ya una deuda superior a 2.300 millones de euros derivada de 27 resoluciones arbitrales pendientes de pago, de las cuales más de 550 millones corresponden a intereses de demora, costes judiciales y otros gastos asociados al incumplimiento continuado de las sentencias.

El informe remitido por Washington reconoce que los litigios vinculados a la inmunidad soberana y al arbitraje internacional son jurídicamente complejos, pero considera que los argumentos presentados por España no justifican una intervención del Supremo norteamericano. De hecho, el escrito sostiene que las alegaciones españolas son "esencialmente procesales" y no alteran el fondo del asunto ni los fundamentos jurídicos que avalan las reclamaciones de los inversores.

Uno de los elementos centrales del escrito consiste en recordar que España aceptó de manera "incondicional" los mecanismos de arbitraje previstos en el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía, instrumento jurídico internacional en el que se apoyan los laudos dictados contra el Estado español. El Gobierno estadounidense subraya además que un país no puede utilizar normas internas posteriores o interpretaciones derivadas del derecho comunitario europeo para eludir compromisos internacionales previamente adquiridos.

En este sentido, el Solicitor General invoca expresamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y rechaza el argumento español relativo a los arbitrajes intraeuropeos, tesis defendida por la Comisión Europea y utilizada por la Abogacía del Estado para intentar bloquear la ejecución de los laudos. Washington considera que precisamente ese tipo de razonamiento es el que la Convención de Viena impide emplear para incumplir obligaciones internacionales aceptadas libremente.

El Ejecutivo estadounidense también desmonta otro de los argumentos clave planteados por España, relativo a la doctrina del forum non conveniens, con la que el Estado intentaba trasladar los procedimientos a otras jurisdicciones. El informe defiende que los acreedores no deben verse obligados a litigar nuevamente en distintos países después de haber obtenido ya resoluciones firmes favorables en los tribunales federales estadounidenses.

La recomendación remitida al Supremo supone un nuevo golpe para la estrategia procesal desplegada por el Gobierno español durante los últimos años. En Estados Unidos, las siete sentencias firmes emitidas hasta la fecha han reconocido aproximadamente 688 millones de euros en créditos ejecutables contra el Reino de España. A ello se suman otros reveses recientes sufridos en distintas jurisdicciones internacionales.

El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó en marzo de 2026 la obligación de pago de España y avaló además la aplicación futura de intereses de demora cercanos al 8%, mientras que el Tribunal Supremo de Australia falló en agosto de 2025 contra el Estado español en un procedimiento vinculado a cuatro laudos valorados en 469 millones de euros. Por su parte, el Tribunal Superior de Singapur registró por primera vez en febrero de 2026 un laudo contra España por valor de 300 millones de euros.

Paralelamente, continúan avanzando distintas actuaciones de embargo y rastreo de activos españoles en el extranjero. Entre las medidas ya autorizadas figura la congelación de aproximadamente 250 millones de euros en Bélgica correspondientes a pagos de Eurocontrol a Enaire, así como la incautación para subasta de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

Además, los acreedores han intensificado en las últimas semanas las labores de localización de activos vinculados a la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026. Según el documento, se han remitido requerimientos judiciales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton o el centro Baylor, donde se concentrará la selección española, mientras se rastrean contratos públicos por valor superior a 1.700 millones de euros susceptibles de embargo.

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos sigue la recomendación formulada por el Solicitor General —algo que históricamente sucede con elevada frecuencia— quedará prácticamente cerrada la última vía de recurso disponible para España en territorio norteamericano, consolidando definitivamente la posibilidad de ejecutar los laudos reconocidos por los tribunales federales estadounidenses. La decisión final podría conocerse a finales de junio o, en caso contrario, tras el receso estival del Alto Tribunal.