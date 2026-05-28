Un camionero desvela los sueldos del transporte internacional: "Nadie te regala nada"

Si bien en España cada vez el salario mínimo interprofesional (SMI) tiene un mayor peso entre el total de asalariados (en 2024 lo cobró el 37% de ellos, mientras que en 2004 lo cobró el 27,3%) y el salario medio real en sectores como la hostelería o la construcción ha caído desde 2008, hay otros sectores donde el salario mensual neto puede llegar incluso a los 4.000 euros, como es el caso del sector del transporte.

En una entrevista que el comunicador del sector del transporte Marius Cozma (+70.000 seguidores en Instagram) realizó al camionero e influencer Marc Pardo (más conocido en redes como Traginer de la Tona) en su programa de YouTube "Rutas de Éxito", el experimentado camionero, con más de 20 años en el sector, desveló lo que se está ganando actualmente en el transporte internacional, es decir, en todos aquellos viajes que realiza un camionero fuera de España.

"Actualmente se gana entre 3.000 y 4.000 euros netos"

Aproximadamente a la mitad de la entrevista, el presentador le preguntó a Marc cuánto estaba cobrando hoy en día. El veterano camionero no quiso responder directamente y, en su lugar, dio "horquillas de salario": "No me gusta hablar de sueldos. En el transporte internacional, ahora mismo se está ganando entre los 3.000 y los 4.000 euros netos [el dato de que se trata de salario neto nos lo ha confirmado el propio presentador]. Te digo, está entre los 3.000 y los 4.000. Habrá quienes ganen 3.200, 3.500 o 3.600 euros, y algunos llegan a los 4.000. Ahora bien, tírate tres semanas fuera de casa. Nadie te regala nada. Y no es dinero, eh. No es dinero. Pero se gana".

En palabras del camionero Marc Pardo, si bien el trabajo del transporte internacional tiene su coste (teniendo que estar hasta tres semanas fuera de casa viajando con el camión), también es cierto que tiene su gran parte positiva ya que se puede ganar por encima de los 3.000 euros netos y hasta los 4.000 euros netos al mes.

La mayoría de las mercancías se transportan por carretera

Durante la entrevista, el veterano camionero destacó algo importante, y es que la inmensa mayoría de las mercancías que se transportan en España lo hacen por carretera. "La gente va con prisas por la carretera y se tira de los pelos cuando ve un camión, pero luego quiere que los pedidos de Amazon Prime lleguen todos para mañana, o los que pide hoy que lleguen para ayer. Y todo viene por carretera; todo lo que hay aquí [en la sala de grabación] viene por carretera", explicaba Marc Pardo.

Esto es algo en lo que el camionero español tiene toda la razón, ya que según datos del Observatorio del Transporte y la Logística en España (dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) en 2024 el 96% de las mercancías transportadas en el transporte interior fueron a través de la carretera, mientras que en el transporte internacional el 77% es por vía marítima.

Teniendo en cuenta esto y el hecho de que actualmente falten alrededor de 30.000 camioneros en España (según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), no es de extrañar que los salarios netos de este sector se ubiquen entre los 3.000 y 4.000 euros en viajes internacionales, tal y como describe el camionero Marc Pardo.