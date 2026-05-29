30.000 euros por el etiquetado: la ridícula sanción que celebra Bustinduy contra Mercadona

En su campaña de desprestigio contra las grandes marcas de nuestro país, el Gobierno ha decidido señalar directamente a una de las compañías más importantes de España, líder del sector de la distribución: Mercadona. Concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado una sanción de 30.000 euros a la compañía por la presunta incorrecta denominación y etiquetado de un tipo de pan especial comercializado bajo la marca propia de la cadena de supermercados.

Así, la sanción pone fin al expediente abierto por la Dirección General de Consumo tras una denuncia presentada en 2024 por Facua-Consumidores en Acción. Al respecto, el Ministerio detalla en un comunicado que las presuntas infracciones detectadas afectan tanto a la denominación del producto como a la información incluida en el etiquetado y a la presentación visual del envase.

Mercadona estudia recurrir

Así las cosas, la resolución impone tres sanciones de 10.000 euros cada una. La primera corresponde a la incorrecta denominación del pan especial en relación con el porcentaje de harina integral utilizado en su elaboración. Por su parte, la segunda multa responde a la ausencia en el etiquetado de los datos de contacto de la empresa responsable de comercializar el producto. Según Consumo, únicamente figuraban los datos de la empresa fabricante, pero no los de Mercadona como distribuidor y titular de la marca bajo la que se vende el alimento.

Consumo sanciona a una cadena de supermercados por información engañosa en uno de sus productos de marca blanca. Esto sienta precedente en responsabilizar a la distribuidora por el etiquetado en los productos de su marca, aunque no intervengan en la fabricación o envasado. — Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 2026-05-29T07:17:23.410Z

Finalmente, la tercera sanción se debe a que el Ministerio considera que la presentación del envase podía inducir a error sobre la cantidad real de cereal integral utilizado en el producto. Del mismo modo, además de la sanción económica, la resolución incluye una medida accesoria que obliga a la empresa a corregir los incumplimientos detectados en el etiquetado y presentación del producto.

En cualquier caso, Mercadona estudia recurrir la resolución. Desde las agencias de comunicación se informa de que, según fuentes de la compañía, la cadena de distribución no comparte la decisión del Ministerio y está valorando recurrir la sanción.

De este modo, la empresa sostiene que el producto "contiene la información obligatoria para el consumidor", tanto en lo relativo a la composición e ingredientes como sobre el responsable del producto, "conforme a la normativa aplicable". Asimismo, la cadena de supermercados también ha defendido el trabajo de sus proveedores. "Nuestros proveedores trabajan para que todos los productos ofrezcan a los clientes una información clara, completa y veraz", señalan desde la empresa.

Así las cosas, Mercadona dispone ahora de un plazo de dos meses desde la recepción de la resolución para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.