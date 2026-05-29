Bruselas aprueba el mecanismo antiapagones para España con 9.000 millones de euros

La Comisión Europea ha aprobado este viernes el mercado de capacidad impulsado por España para garantizar que el sistema eléctrico disponga de suficiente respaldo en momentos de escasez, evitando así otro apagón con un mecanismo dotado con unos 9.000 millones de euros durante la próxima década y concebido para acompañar el avance de las energías renovables.

El sistema permitirá remunerar mediante subastas a instalaciones de generación, almacenamiento y gestión de la demanda que se comprometan a estar disponibles en periodos de escasez para aportar respaldo al sistema eléctrico, representando además un refuerzo para reducir el riesgo de grandes apagones.

El mecanismo se basa en un estándar de fiabilidad previamente fijado, que determina el nivel de capacidad necesario para garantizar una seguridad adecuada del suministro y asegurar que la red pueda responder a la demanda incluso en situaciones de elevada tensión o menor disponibilidad de generación. Para alcanzar ese objetivo, Red Eléctrica retribuirá los recursos necesarios para cubrir las necesidades identificadas, ya sea mediante generación eléctrica, almacenamiento energético o reducción temporal del consumo.

El visto bueno de Bruselas llega después de que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsara a finales de 2024, con un proceso de audiencia sobre la orden ministerial para su creación, este mecanismo para dotar de mayor firmeza al sistema eléctrico en un contexto marcado por la progresiva sustitución de tecnologías convencionales por fuentes renovables, con la idea de contar con un seguro que garantizara la disponibilidad de capacidad suficiente en situaciones de estrés para la red.

900 millones anuales

Según ha explicado la Comisión, el mecanismo estará en vigor durante diez años a partir de este mes y contará con una dotación estimada de unos 900 millones de euros anuales, aunque la cuantía final dependerá del resultado de cada una de las subastas.

Bruselas subraya además que podrán participar tanto instalaciones ya existentes como nuevos proyectos de generación, almacenamiento o gestión de la demanda, que competirán en procedimientos abiertos para prestar respaldo al sistema cuando sea necesario. Entre ellos figuran, por ejemplo, centrales eléctricas, baterías u operadores capaces de reducir temporalmente su consumo en momentos de tensión para la red.

Bruselas considera que la medida es "necesaria y adecuada" para garantizar la seguridad del suministro y concluye que las ayudas previstas son proporcionadas, ya que se concederán mediante procesos competitivos destinados a limitar las distorsiones sobre la competencia y el comercio dentro del mercado único.

La Comisión destaca asimismo que el mecanismo favorecerá el desarrollo de servicios de flexibilidad, especialmente el almacenamiento y la gestión de la demanda, tecnologías consideradas clave para facilitar la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.

El diseño impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez prevé distintos tipos de subastas para cubrir tanto necesidades estructurales como situaciones puntuales de escasez. Así, contempla una subasta principal para adjudicar capacidad a medio y largo plazo, otra de ajuste anual para responder a necesidades coyunturales y una tercera de carácter transitorio destinada a garantizar la firmeza del sistema hasta la entrada en funcionamiento de los proyectos adjudicados en las convocatorias principales.

Además, las nuevas inversiones que concurran al mecanismo deberán corresponder a tecnologías renovables, sistemas de almacenamiento o gestión de la demanda, en línea con el objetivo de acompañar la transformación del mix energético y favorecer la entrada de tecnologías capaces de aportar flexibilidad al sistema.