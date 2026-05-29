Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por vender productos ilegales

La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 200 millones de euros a la empresa china de comercio electrónico Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA), al no identificar ni evaluar de forma adecuada los riesgos que su plataforma supone para los consumidores europeos por la presencia de productos ilegales.

Bruselas ha señalado que se trata de la sanción más elevada aplicada hasta ahora en el marco de la Ley de Servicios Digitales contra una plataforma tecnológica. La decisión se produce tras una investigación abierta en 2024 y sitúa la multa por encima de los 120 millones de euros impuestos anteriormente a la red social X por falta de transparencia.

Según la Comisión, el caso de Temu se circunscribe al ejercicio 2024, periodo en el que la empresa habría incumplido su obligación de elaborar correctamente el informe anual de evaluación de riesgos exigido a las grandes plataformas digitales que operan en la Unión Europea.

Fuentes comunitarias han subrayado que la cuantía de la sanción se mantiene muy por debajo del máximo permitido por la normativa, que puede alcanzar hasta el 6% de la facturación anual global de la compañía.

Riesgos para consumidores

El Ejecutivo comunitario sostiene que Temu no habría tenido en cuenta la frecuencia real con la que los consumidores de la UE pueden encontrarse con artículos ilegales o inseguros en la plataforma.

En el marco de la investigación, la Comisión tuvo en cuenta los resultados de una inspección realizada por una consultora externa sin previo aviso. En ella se detectaron incidencias relevantes en distintos productos disponibles en la plataforma.

Entre los ejemplos citados, se indica que un porcentaje elevado de cargadores analizados no superó pruebas básicas de seguridad, con riesgos como posibles quemaduras. También se identificaron problemas en juguetes para bebés, donde se observaron riesgos de asfixia o presencia de sustancias químicas por encima de los límites legales establecidos.

Bruselas considera que el análisis de riesgos presentado por la compañía se basó en condiciones generales del comercio electrónico, sin reflejar las particularidades de su propio sistema.

En este sentido, la Comisión ha señalado el diseño de los algoritmos de recomendación de Temu como un elemento relevante, al entender que pueden amplificar la difusión de productos ilegales dentro de la plataforma.

Además, el Ejecutivo comunitario ha afirmado que la empresa habría subestimado de forma significativa la exposición de los consumidores europeos a este tipo de artículos, lo que habría derivado en un informe de evaluación de riesgos incompleto o incorrecto.

Plazos, recursos y nuevas investigaciones

Tras la decisión, Temu dispone de un plazo de tres meses para abonar la multa, aunque la compañía puede recurrirla ante la justicia de la Unión Europea.

Paralelamente, la Comisión ha exigido a la plataforma la presentación de un nuevo plan de corrección de los errores detectados antes del 28 de agosto de 2026, con el objetivo de adecuar sus procesos a las obligaciones de la normativa comunitaria.

Bruselas mantiene además abiertas otras dos investigaciones relacionadas con el sistema de recomendaciones de contenidos de la plataforma y el acceso que facilita a investigadores externos para analizar sus algoritmos.